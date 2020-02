Praktiserende læger sætter stopskilte på dørene

Der bliver nu sat skilte op med et stort, rødt 'Stop' hos landets praktiserende læger.

Det gælder patienter, der har symptomer på coronavirus, og som har været i lande som Italien, Japan og Singapore.

Budskabet er, at man ikke skal møde op i konsultationen hos de praktiserende læger, fordi man kan udsætte andre for smitterisiko.

- Hvis man tager direkte til lægen og sætter sig ind i venteværelset, så er man jo i fare for at smitte et stort antal mennesker.

- Det vil jo være det mest uhensigtsmæssige, der kunne ske, at lægens venteværelse bliver til et smittested, siger formand for Dansk Selskab for Almen Medicin Anders Beich til DR.

Det er det lægelige selskab, der har lavet skiltet, som er sendt ud til landets praktiserende læger. Meningen er, at det skal printes og hænges op på dørene til lægeklinikkerne. Opfordringen til at blive væk gælder personer, der har symptomer på coronavirus.

Foto: Dansk Selskab for Almen Medicin

Det vil sige feber, hoste, synkesmerter og besvær med vejrtrækningen. Men et andet kriterie skal også være opfyldt.

Man skal have opholdt sig i enten Norditalien, Japan, Singapore, Hongkong, Sydkorea eller Iran inden for de seneste 14 dage.

Det er de lande, hvor der den seneste tid er sket en markant forøgelse af antallet af smittede.

Personer, der opfylder de betingelser, skal således ikke møde op i lægekonsultationen, men i stedet kontakte lægen eller vagtlægen per telefon.

- Så er det ud fra den rådgivning, at man finder ud af, hvad der skal ske i det givne tilfælde, siger Anders Beich til DR.

En mand har som den første dansker torsdag fået påvist coronasmitte. Der er tale om en mand, som sammen med sin familie har været på skiferie i Norditalien.

Globalt er godt 82.000 personer nu smittet med coronavirusset, mens over 32.000 igen er erklæret raske.

Omkring 2800 har mistet livet af sygdommen.