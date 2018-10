Preben efter fly-konkurs: Vi letter alligevel

- Min bror ringede og spurgte, om jeg havde hørt, hvad der var sket, og så gik jeg ind på TV2 og konstaterede, at Primera Air ville erklære sig konkurs.

Sådan siger Preben Sabranski fra Fjenneslev ved Sorø, som til alt held kun kortvarigt nåede at få pulsen op over den forestående ferie til Almeria i Sydspanien.

Kort efter ringede en medarbejder fra Bravo Tours, hvor charterrejsen var købt, og meddelte, at man havde fundet et andet flyselskab til at fragte Preben & co. af sted.

Ekstra Bladet møder tidligt tirsdag morgen den 64-årige mand i Terminal 2 i Københavns Lufthavn.

Han har iført sig sandalerne - foret med et par strømper til at klare det danske efterårsvejr - og er umiddelbart meget rolig trods mandag aftens chokmelding fra det berygtede flyselskab Primera Air.

Hvad skal man gøre, hvis flyrejsen går galt, og man står med håret i postkassen? Forbrugerrådet Tænk forklarer dig her dine rettigheder

Vi er glade

Han, hustruen, Liselotte, mor, Hansa, og stedfar, Erling, skulle tirsdag klokken 06.30 være lettet fra Kastrup mod sydens sol i en Primera Air-maskine.

Flyet, som Bravo Tours har ombooket til, letter først klokken 8.50.

- Men så længe vi kommer af sted, er vi glade, siger Preben, som for første gang rejser på charterferie.

Preben Sabranski skal være glad for, at familien har købt en pakkerejse - og ikke blot flybilletter igennem det krakkede Primera Air.

Bravo Tours har nemlig garanteret sine kunder, at de nok skal komme af sted og, hvis de allerede er på feriedestinationen, hjem igen. Hvis noget går galt, så vanker der penge tilbage.

Pengene tabt

Så godt er kunder, som blot har købt flybilletter, imidlertid ikke stillet. Deres flyvetur og penge er efter alt at dømme tabt. Det samme gælder den erstatning, som tusindvis af kunder har til gode hos Primera Air, som de senere år har præsteret talrige forsinkelser og aflysninger, der giver passagerer ret til kompensation.

De kan nu stille sig bagest i køen i konkursboet, og ifølge eksperter er der dårlige muligheder for at se skyggen af de penge, de har krav på.