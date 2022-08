Prehns middagsgæst stopper på B.T.

Sanne Fahnøe, debatredaktør på B.T., stopper på mediet, efter ledelsen har nedlagt hendes stilling.

Det skriver hun på Facebook.

'Den nye ledelse har valgt at nedlægge debat- og Facebook-live som selvstændig redaktion og dermed også min stilling. De har valgt at gå en anden vej, og det har jeg egentlig en fin forståelse for'.

Debatredaktøren har været genstand for en del opmærksomhed på det seneste, efter det kom frem, at hun to gange havde fået betalt dyre middage af nuværende landbrugs- og fødevareminister Rasmus Prehn (S).

Betalingerne klarede Prehn med ministeriets kreditkort.

Middagene har både hun og chefredaktør på B.T., Pernille Holbøll, efterfølgende beklaget.

Ingen sammenhæng

At hun stopper på B.T. har dog ingen sammenhæng med de betalte ministermiddage, skriver hun.

'Og til dem, der måtte spekulere i det, så stopper jeg ikke, fordi jeg har dummet mig ved ikke selv at betale for at spise middag med en minister. Den kritik er berettiget, og det påtager jeg mig ansvaret for. Det skulle jeg ikke have gjort. Både jeg og B.T. skal kunne tåle kritik - det er en del af jobbet.'

Sanne Fahnøe har været debatredaktør på B.T. i fem år og blev tilbudt en anden stilling.

'Jeg blev tilbudt et andet job på B.T., som jeg ikke kunne se mig selv i og har valgt at takke nej til det, så det er helt udramatisk. Jeg stopper derfor med en hvis ro i maven, og timingen er også den rigtige for mig,' skriver hun.

Bilagsrod

Ekstra Bladet har kunnet afsløre flere tilfælde, hvor Rasmus Prehn har måttet betale penge tilbage af egen lomme, efter at have svunget sit minister-kreditkort.

Landbrugs- og fødevareministeren kom sågar til ved en 'hjerneprut' at skrive navnet på en journalist på et restaurant-kvittering, selvom journalisten ikke var den, han havde spist med. Han har siden nægtet at oplyse, hvad det så var for en journalist, han spiste middagen med.