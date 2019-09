Premiere: Første tur i den nye metro

På søndag åbner Cityringen, men allerede nu kan du få et smugkig rundt i de 15,5 kilometer tunnelrør.

For 12 år siden blev besluttet, at København skulle have en ny metrolinje. I dag faldt sikkerhedsgodkendelsen. Og på søndag slår Metroselskabet dørene op til Cityringen.

Metrolinjen, der går under navnet M3, vil forbinde Vesterbro, Frederiksberg, Nørrebro, Østerbro og Indre By. Det vil tage 24 minutter at køre hele Cityringen rundt, og eftersom metroerne kører i begge retninger, vil den længste tur mellem København H og Skjolds Plads blot vare 12 minutter.

Lige før deadline: Ny metro godkendt

De 17 nye metrostationer, der fordeler sig over førnævnte bydele, skal fordoble antallet af passagerer til 122 millioner i 2020.

Yderligere to stationer vil i 2020 blive tilført på Nordhavnslinjen, der er en afgren til Cityringen. I 2024 åbner også en metrolinje til Sydhavn. Den kommer til at bestå af fem metrostationer.

I videoen herover kan du få den første tur rundt i Cityringen.