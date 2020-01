Premierminister: Udvis alle udenlandske soldater permanent

Den irakiske premierminister har fået godkendt et lovforslag, som skal udvise alle udenlandske soldater fra landet

Den irakiske premierminister, Adel Abdul Mahdi, har søndag opfordret parlamentet til at godkende et lovforslag, som skal smide alle udenlandske soldater ud af landet.

Lovforslaget blev godkendt på et hastemøde søndag, og det skal til endelig afstemning lørdag.

Det skriver flere internationale medier, heriblandt Washington Post, BBC og nyhedsbureauet Reuters.

Der blev søndag indkaldt til et hastemøde i det irakiske parlament, hvor lovforslaget skulle drøftes. Premierministeren anbefaler, at regeringen skal lave en tidsplan for, hvornår alle udenlandske tropper skal være ude af landet.

Det inkluderer også tropperne, som under amerikansk ledelse kæmper mod Islamisk Stat i landet. Danmark her ligeledes styrker til stede i Irak, som hjælper med at træne irakiske sikkerhedsstyrker til kamp mod netop Islamisk Stat. Den træning blev indstillet lørdag af hensyn til troppernes sikkerhed.

- Det, der skete, var et politisk snigmord.

- Irak kan ikke acceptere det her. Ingen udenlandske tropper har tilladelse til at gennemføre deres egne militære aktioner i Irak, siger Adel Abdul Mahdi ifølge Washington Post om det amerikanske droneangreb, som dræbte den iranske general Qasem Soleimani nær den irakiske hovedstad, Bagdad.

Lovforslaget skal sikre, at der ikke er noget udenlandsk militær til stede i Irak - hverken til lands, til vands eller i luften.