Pres på sygehusene: Nu tager hospital nye midler i brug

Aalborg Universitetshospital har gang i et pilotprojekt, som indbefatter oprettelsen af en ny stilling

Det er ingen hemmelighed, at de danske sygehuse er pressede lige nu, fordi de både mangler læger og sygeplejersker.

Og det vil Aalborg Universitetshospital nu forsøge at gøre op med, ved at oprette en ny stilling.

Det skriver Nordjyske.

Den nye stilling bliver kaldt for 'ressourceperson', og hospitalet søger primært pensionerede læger, sygeplejersker og jordmødre.

Ressourcepersonerne skal fungere som en form for mentor for nyuddannede medarbejdere.

Arbejdstiden vil til en start være på 15 timer om ugen, og foreløbigt kaldes det for et pilotprojekt.

I jobopslaget skriver Aalborg Universitetshospital, at de leder efter folk, som 'kan og vil bruge deres erfaring.'

'For dig, som kan og vil bruge din viden, erfaring og sundhedsfaglige baggrund som ressourceperson på en afdeling og til at bidrage til opstarten af primært nyansatte og mindre erfarne medarbejdere på vores hospitalsafdelinger.'

Ikke nok til at løse problemet

Fordi ressourcepersonerne primært vil bestå af pensionerede arbejdstagere, så kommer jobbet også med en stor frihed.

Eksempelvis vil ressourcepersonerne ikke komme til at indgå i normeringen, og de kan også selv bestemme hvor og hvor meget de vil være på arbejde.

Christina Lund, der er formand for Dansk Sygeplejeråds Kreds Nordjylland, udtaler til Nordjyske, at hun synes, forslaget lyder som en god ide.

Hun er dog ikke overbevist om, at det kan løse de problemer, der er med personalemangel i sundhedssektoren. Hun mener, at man også bør fokusere på at holde på de medarbejdere, man allerede har.

- Hvis man vil have dem tilbage, er man nødt til at kigge på netop løn og arbejdsvilkår. Den nye type stillinger, der nu er slået op, er en del af det, man kan gøre. Men man er også nødt til at kigge på, hvordan man holder på de medarbejdere, man allerede har.

Ikke kun i Aalborg

Det er ikke kun i Nordjylland, at den er galt. Der er mange steder i landet, hvor personalemangel på sygehusene giver store problemer.

Et eksempel er på hjerteafdelingen på Sydvestjysk Sygehus i Esbjerg.

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger har mere end 30 medarbejdere valgt at opsige deres stilling på afdelingen, og det efterlader to sygeplejersker med ansvar for 18 patienter.

Et andet eksempel er hospitalerne i Region Hovedstaden, som har været tvunget til at lukke flere operationslejer på grund af manglende personale.

Helt op imod hvert fjerde operationsleje er blevet lukket i Region Hovedstaden.

