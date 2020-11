I artikler fra juni 2019 bragte Ekstra Bladet kritisk omtale af en persons og hans virksomheds forvaltning af en klients aktiver.

Klageren har blandt andet klaget til Pressenævnet over, at Ekstra Bladet fejlagtigt havde skrevet, at han har modtaget et Rolex ur fra sin klient.

Desuden har han klaget over, at artiklens kritik ikke blev forelagt ham på et efter omstændighederne fyldestgørende grundlag og i rimelig tid.

Pressenævnet kritiserer Ekstra Bladet for at have bragt den ukorrekte oplysning og for utilstrækkelig forelæggelse. Pressenævnet har pålagt os at bringe ovennævnte meddelelse.

Hele kendelsen fra Pressenævnet kan læses på pressenaevnet.dk