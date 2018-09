Presset af Clinton-spørgsmål: Lewinsky forlader scenen i vrede

Monica Lewinsky stormede af scenen, da hun under et interview med en israelsk tv-vært blev spurgt om den legendariske affære

20 år er der gået, siden affæren mellem præsident Bill Clinton og praktikanten Monica Lewinsky trak skandaløse overskrifter.

Alligevel vil Lewinsky stadig ikke forholdes det verdensberømte sidespring.

Det gjorde hun klart ved en konference i Jerusalem mandag aften, da hun under et interview med tv-værten Yonit Levi blev så opbragt, at hun forlod scenen.

Anledningen til den dramatiske exit var, at Levi dristede sig til at stille Lewinsky et spørgsmål om hendes affære med eks-præsidenten.

- For nyligt i et interview med ABC blev tidligere præsident Clinton relativt vred, da han blev spurgt, om han nogensinde har undskyldt til dig personligt, og han svarede, at han havde undskyldt i offentligheden. Forventer du stadig den undskyldning - den personlige undskyldning?, spurgte tv-værten.

- Jeg er virkelig ked af det, men jeg kan ikke gøre det her, sagde Monica Lewinsky, inden hun lagde mikrofonen fra sig og forlod scenen, og efterlod en formentlig lamslået vært, der dog hurtigt fik samlet sig sammen og fulgte hende ud fra scenen, mens der lød spredt klappen fra publikum.

Lewinsky: Hun brød aftale

Efterfølgende har Monica Lewinsky sat sig til tasterne og forfattet et skriv, som hun har delt på Twitter.

'Der var en klar aftale om, hvad vi skulle og ikke skulle tale om. Faktisk havde journalisten dagen inden fremlagt spørgsmålet for mig, da vi mødtes. Jeg sagde, at det var udelukket. Da hun spurgte mig om det på scenen, stod det klart for mig, at jeg var blevet vildledt, skrev hun blandt andet i opslaget.

Artiklen fortsætter efter opslaget

En talsmand fra Israeli Channel 2 News Company, der afholdt konferencen, understreger, at Yonit Levi overholdt alle aftaler.

- Vi mener, at spørgsmålet, der blev stillet på scenen, var legitimt og respektfuldt, og det gik bestemt ikke ud over frk. Lewinskys forlangende og krydsede grænsen, siger talsmand Alon Shani ifølge Washington Post.