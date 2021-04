Presset værtshusejer: Håber de går amok

Den tidlige genåbning af samfundet og særligt serveringsbranchen falder på et tørt sted for værtshusejer Michael Madsen, der sammen med Ole Nielsen ejer bodegaen Slap A i Køge.

Makkerparret har haft svære betingelser under nedlukningen, hvor de ikke har kunnet søge kompensation, og derfor skal folk ikke høre et ondt ord, hvis de tager en fridag på onsdag og erstatter arbejdet med en hverdagsbrandert.

Ekstra Bladet har besøgt bodegaen i anledningen af, at det fra på onsdag vil være tilladt at servicere gæster indendørs.

Ejerne Ole Nielsen (tv.) og Michael Madsen (th.). Foto: Linda Johansen

- Hvor er jeg bare glad for at se, at der er lys i spillemaskinerne igen, siger Michael Madsen efter at have budt Ekstra Bladets journalist velkommen.

- Ja, de kommer til at bimle og bamle på onsdag, siger medejer Ole Nielsen.

Begge er lykkelige over, at de allerede fra på onsdag kan byde deres gæster indenfor på bodegaen.

- Det betyder alt. Vi har været hårdt presset økonomisk. VI købte stedet på et dumt tidspunkt, hvor vi ikke har kunnet søge noget kompensation overhoved, så det har været en hård nyser, siger Michael Madsen.

Det er jo en onsdag, I åbner. Tror du, I får travlt?

- Det er svært at sige. Vi håber på, at der bliver rigtig travlt, vi har jo ikke så meget plads udendørs, så vi har stor glæde af, at der nu bliver plads indenfor.

Betyder det noget for jer, at man har valgt at afskaffe kravet om coronapas for udendørsservering?

- Jo, det giver da et løft. Der er helt sikkert nogen, der ikke lige får taget sig sammen til at få ordnet det (coronapasset, red.), så de må sidde udenfor og nyde en kold fadøl.

Hvordan har hele perioden med nedlukninger og genåbninger været for jer?

- Jeg synes ikke, at vi er blevet godt behandlet, fordi vi ikke har kunnet søge kompensation, på grund af den skæring, der blev lavet omkring 1. november. Det er ikke helt rimeligt. Det bliver nok en lang proces at få indhentet det. Vi er lidt bagud, lyder det fra værtshusejeren, der dog ikke kan lade være med at trække på smilebåndet med tanke på, hvad der kommer til at ske onsdag.

- Jeg tror, der kommer gang i den. Jeg er ret sikker på, de går amok - for at sige det rent ud, lyder det dejligt optimistisk fra den ellers pressede ejer.