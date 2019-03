Prince Charles forbindes med dansk hvidvask

Der er stadig gang i den helt store, internationale hvidvaskemaskine.

De nye afsløringer fra det gigantiske læk af bankdata, der viser milliardstore pengebeløb strømme fra et netværk tæt på den russiske præsident Vladimir Putin til en række europæiske banker og Nordeas bankfilial på Vesterbrogade i København, viser sig nu også at have tråde til blandt andet den britiske prins Charles.

Det skriver Berlingske og den britiske avis The Guardian.

Det er det journalistorganisation OCCRP, der, i samarbejde med en række internationale medier, har afsløret det lyssky system, hvor rige russere flytter penge ud af Rusland blandt andet gennem investeringsbanken Troika Dialog, andre banker, selskaber og stråmænd.

Farverigt skyggegalleri

Et kig ind til hvidvaskemaskinens indhold afslører stadig nye, omfattende milliardskandaler.

Forleden til gigantiske pengebeløb, der er blevet vasket rene i den danske bankfilial Nordea på Vesterbrogade.

De nye historier afslører også farverige tråde til kendisser både fra den kriminelle undergrund til den royale overklasse.

Eksempelvis er et beløb, svarende til mindst 1,3 millioner kroner, angiveligt tilført den britiske tronarvings velgørenhedsfond, mens den nu afdøde popsanger og entertainer Prince blev fløjet til Rusland for cirka 15 millioner kroner til en fest i den russiske investeringsbank Troika Dialog.

Begge pengebeløb var transaktioner, der blev foretaget gennem investeringsbanken, der er dybt involveret i den helt store internationale afdeling for hvidvask af milliardbeløb.

Også den russiske cellist Sergej Roldugin, der er kendt fra 'Panama Papers', og desuden er en af Putins ældste venner og gudfar for Putins første barnebarn, skulle have fået overført 69 millioner dollar gennem selskaber, der er tæt knyttet til Troika Dialog.

De involverede afviser anklagerne.