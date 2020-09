Principiel strid afgjort: Får fuld erstatning for ulykke på vej til arbejde

Et forsikringsselskab er blevet dømt ved Højesteret til at betale fuld erstatning til en ufaglært mand for tabt erhvervsevne i en sag, som jurister betegner som principiel.

Det skriver Fagbladet 3F.

Sagen begyndte i august 2007, hvor Mads Nielsen kom ud for en trafikulykke, der invaliderede ham.

Forsikringsselskabet Privatsikring mente - med opbakning fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring - at der skulle trækkes fra i erstatningen til ham. Det ville de gøre, blandt andet fordi han i årene inden ulykken var ved læge et par gange med hold i ryggen. Men han havde altid arbejdet fuld tid og tjente næsten 300.000 kr. det sidste år inden ulykken.

- Så havde han ikke nedsat erhvervsevne før ulykken, og så skal han have fuld erstatning, konkluderer Højesteret.

Jurister mener, at sagen er principiel. De siger, at dommen fremover i mange tilfælde vil forhindre Arbejdsmarkedets Erhvervssikring og forsikringsselskaber i at nedsætte erstatninger.

- Forhåbentlig smitter denne dom af på den måde, som Arbejdsmarkedets Erhvervssikring giver udtalelser på, siger advokat Karsten Høj, der er formand for Foreningen for Erstatnings- og Forsikringsret og for Danske Advokaters fagudvalg for erstatning og forsikring.

Mads Nielsen var tilbage i 2007 sygemeldt i mange uger efter ulykken og blev til sidst fyret. Siden har han været gennem en række behandlinger, uden at det har hjulpet.

Han har deltaget i en række arbejdsprøvninger. Ingen har ført ham tilbage til arbejdsmarkedet. Derefter fik han tilkendt førtidspension.

Højesteret har tilkendt erstatning for 75 procent tab af erhvervsevnen. Mads Nielsen har affundet sig med, at han ikke får for 100 procent.

- Der ligger en arbejdsprøvning, som siger, at jeg har minimal arbejdsevne tilbage. Men der ligger også en anden, som siger, at jeg måske kan arbejde seks-otte timer om ugen.

Dommen fra Højesteret betyder, at Mads Nielsen med renter får yderligere cirka 1,5 millioner kr. udbetalt. De penge vil han sætte til side som pensionsopsparing.

Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (AES) meddeler, at man tager dommen fra Højesteret til efterretning. Men AES vil ikke fortælle, om afgørelsen fører til, at lignende sager skal behandles anderledes fremover.

Forsikringsselskabet Privatsikring, der er et datterselskab under Codan Forsikring, har allerede udbetalt de ekstra penge til Mads Nielsen – som dommen fra Højesteret også forlanger.

Privatsikring mener, at Højesterets dom er meget konkret begrundet ud fra sagens fakta.

- Den giver derfor ikke umiddelbart anledning til at ændre vores praksis og principper for sagsbehandling, meddeler Privatsikrings pressechef, Troels Karlskov.