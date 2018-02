Prins Henriks aske skal spredes til havs: Sådan foregår det

Prins Henrik har valgt en anderledes, men særdeles smuk og privat bisættelse, mener en kaptajnløjtnant, der har stået for flere askespredninger på de danske farvande

Efter eget ønske har prinsen valgt en bisættelse, som bliver en mindre ceremoni kun med den nærmeste familie og ganske få andre. Kongehuset har oplyst i en presse-briefing, at efter prinsens kremering skal halvdelen af hans aske spredes over danske farvande, resten skal placeres i den private del af Fredensborg Slotshave.

Denne dag skal prins Henrik bisættes

Morten Brandborg er kaptajnløjtnant i Marinehjemmeværnet, og han har ved flere lejligheder stået for askespredning. Ifølge ham adskiller denne måde at blive begravet på sig meget fra den traditionelle kirkebegravelse:

- Det er jo familiens ceremoni, og derfor er den meget privat. Når prinsen skal spredes vil der kun være nogle få pårørende og så besætningen i deres stiveste pus, men de holder sig helt i baggrunden på sådan en dag, der typisk er meget smuk for famiilien.

Netop det faktum, at familien er meget alene om at opfylde den afdøde persons sidste ønske, finder Morten Brandborg unik, fortæller han til Ekstra Bladet:

- Jeg har gjort det her en del gange før, og der har det altid foregået i rigtig tæt samarbejde med familien. Det er en speciel måde at gøre det på netop fordi, det er personen selv, der har ønsket det. Familien bliver ofte meget lettet, fordi de med ro i sindet er forvisset om, at de har gjort det ud fra den afdødes personlige ønske.

Morten Brandborg har i sit virke som kaptajnløjtnant været med til at sprede aske med pårørende flere gange. Han vil ses bisættes på den måde, fortæller han. Privatfoto

Søens mand

Prins Henrik beslutning om at få sin aske spredt til søs kommer ikke helt som et chok. Den livsglade prins har nemlig været en stor del af det danske sejlerfællesskab i mange år. Og det er ofte søens folk, der vælger denne form for askepsredning, fortæller Morten Brandborg:

- Dem, jeg har været ude at sprede, har allesammen været nogen, der har haft en tilknytning til havet. Ofte er det søfolk og officerer, der har et specifikt ønske om, at deres aske skal spredes et sted, som de holder meget af.

Selvom prinsen i mange år har holdt af at sejle, var det først, da han kom til Danmark, at han fandt sin kærlighed til havet, mindes den berømte danske sømand Troels Kløvdal i sin seneste bog 'Alle Mine Morgener på Jorden':

'Prins Henrik fortalte mig, at noget af det, som Danmark havde givet ham, var glæden ved at sejle, som han ellers intet kendte til, da han kom til landet, skriver han i bogen.