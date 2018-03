Prins Henriks død: Alle p-bøder ved Marselisborg Slot bliver skrottet

Har du fået en p-afgift i forbindelse en begravelse eller lignende, så tip os på 1224@eb.dk.

Mange danskere valgte at vise deres støtte til dronning Margrethe ved at lægge blomster ved hendes boliger.

I den forbindelse var Århus ingen undtagelse, hvor flere lagde blomster ved Marselisborg Slot, som er dronningens sommerresidens, skriver Århus Stiftstidende.

Problemet var bare, at der i hvert fald var ni, der valgte at holde bilen på Kongevejen. Det må man ikke, hvorfor det resulterede i ni p-bøder.

Men det har givet bagslag for Teknik og Miljø i Århus Kommune, som har fået flere klager fra forurettede borgere. Også i læserbrev i Århus Stiftstidende, har kritikken kørt derudaf, hvor en læser skrev:

- Minsandten om ikke kommunens p-vagter har en fest med at notere bilerne foran slottet! "De holder for tæt på dobbeltlinjen...". Hvor sølle kan det blive!

De er kommet på bedre tanker

Efter at have undersøgt klagerne nærmere, er afdelingschef i Teknik og Miljø i Århus kommune, Kim Gulvad Svendsen, enig i, at p-bøderne er uretfærdige.

- Vi kunne godt se, da vi så folks reaktioner, at det var en upassende baggrund at udskrive p-afgifter på, siger han.

Han understreger dog, at man skal sørge for at parkere lovligt. Men lige denne her situation er så exceptionel, at forvaltningen har valgt at annullere de ni p-bøder.

Ekstra Bladet har forsøgt at få et interview med Kim Gulvad Sørensen, men han oplyser, at han ikke har mere at tilføje.

