Prinsesse Benedikte i corona-forvirring

Dronningens lillesøster, prinsesse Benedikte, lod torsdag til at tage alle forbehold i forbindelse med coronavirussen, da hun frabad sig at give hånd under et besøg på Herlufsholm Skole i Næstved.

Det fortalte Anne-Louise Boelsmand, der er leder af grundskolen.

- Hoffet har meddelt, at i lyset af coronavirus har man besluttet sig for ikke at give hånd. Det er lidt aparte, for det er almindelig høflighed, man giver hånd.

- Vi følger den etikette, hoffet udstikker, og de har valgt ikke at give hånd, sagde grundskolelederen til Sjællandske.

Deltager i omdiskuteret messe

I denne weekend er prinsesse Benedikte dog mindre påpasselig, idet hun deltager i Dansk Varmblods Hingstekåring i Messecenter Herning, hvor der over fem dage forventes at komme flere end 50.000 mennesker ifølge Dansk Varmblods facebookside.

Pressechef for Dansk Varmblods Kåring, Britt Carlsen, har nemlig allerede over for SE og HØR bekræftet prinsessens tilstedeværelse.

Og prinsesse Benedikte er der altså nu?

– Ja, lød svaret til SE og HØR fredag.

Regeringen har meldt ud, at man fraråder alle arrangementer med flere end 1000 deltagere. En opfordring, som statsministeren forventede, at arrangørerne ville indordne sig efter.

- Det er en opfordring, som vi forventer bliver efterlevet. Meldingen fra myndighederne er, at man skal aflyse arrangementer med mere end 1000 deltagere.

- Vi tror på, at arrangører vil udvise ansvar. Skulle det vise sig ikke at holde stik, så skal vi tænke på det næste skridt, siger Mette Frederiksen (S).

Dansk Varmblods Hingstekåring, der altså blandt andre har prinsesse Benedikte på deltagerlisten, har valgt at trodse regeringens anbefaling. Her kan du læse, hvorfor de har valgt at fastholde arrangementet:

Derfor trodser heste-træf regeringen

Ekstra Bladet forsøger at få en kommentar fra prinsesse Benedikte. Kongehusets presseafdeling har lovet at vende tilbage med et svar hurtigst muligt.