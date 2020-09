Pris-belønnet efter Else-sagen: Jeg er stolt

- Vi har været gennem en langvarig rutschebanetur. Men vi er kommet ud på den anden side nu, siger Charlotte Ahm, som afslørede de kummerlige forhold for farmoren Else

Det kom som en kæmpe overraskelse for 32-årige Charlotte Ahm, at Ekstra Bladets Victor-pris i år tilfalder netop hende.

- Jamen, det er jo slet ikke noget, som jeg har forventet. Så jeg blev meget overrasket. Jeg er taknemmelig og glad. Det her er jo stort, lyder det fra den 32-årige social- og sundhedsassistent fra Aarhus.

Charlotte Ahm kæmpede i samfulde tre år for at få forbedret de chokerende og kummerlige forhold for farmoren Else på plejehjemmet Kongsgaard i Aarhus.

Nu er Else blevet flyttet og har fået det væsentligt bedre.

Bredt oprør

Undervejs udviklede skandalen sig til ikke kun at omfatte Else. Den blev til Charlottes oprør mod den måde, samfundet behandler alle vores ældre og svage medborgere på.

- Sagen har betydet en masse for min familie og mig. Vi har været gennem en langvarig rutschebanetur. Men vi er kommet ud på den anden side nu.

- Hvad har overrasket dig mest i hele sagens forløb?

- Det er helt klart, at der skulle en så massiv mediedækning til for at blive hørt. Der er jo ingen, der lytter til os almindelige mennesker, hvis ikke medierne er med. Vi kæmpede i tre år for at få forbedret forholdene for Else. Men vi blev ikke hørt.

Først da TV2 og senere Ekstra Bladet tog sagen op, blev vi hørt. Vi var aldrig kommet hertil, hvis TV2 ikke havde lavet den dokumentarfilm om min farmor. Det er da skræmmende, siger Charlotte Ahm.

FRÆK OG ANARKISTISK Fræk og anarkistisk. Det er to væsentlige egenskaber, hvis man skal gøre sig håb om at få Ekstra Bladets fornemme Victor-Pris. Prisen består af en symbolsk brosten, en check på et pænt pengebeløb og et weekendophold i afdøde chefredaktør Victor Andreasens fødeby, Silkeborg. Gennem årene er prisen givet til en lang række skarpe og banebrydende forfattere, journalister, fotografer og tegnere. Nogle har været ansat på Ekstra Bladet. Andre har ikke. Men et fællestræk er, at de på hver deres måde har kæmpet indædt og kompromisløst for en vigtig sag. Ekstra Bladets tidligere chefredaktør Sven Ove Gade førte i sin tid ideen om en Victor-pris ud i livet.

Jeg er stolt

Da Charlotte Ahm for flere år siden begyndte sin kamp mod Aarhus kommune og myndighederne, anede hun ikke, at sagen om den ydmygende behandling af Else skulle vokse sig til noget langt større.

- Det her er ikke længere en 'Else-sag'. Det er blevet en kamp, som mange pårørende på landsplan nu kæmper for at deres gamle kan få det bedre. Jeg har fået ufattelig mange henvendelser undervejs. Det er jo tydeligt, at hjemmeplejen og plejehjemmene slet ikke fungerer godt nok, lyder det fra Charlotte Ahm.

Sådan ser hædersbevisningen ud. En hårdtslående brosten!

- Hvor vil du anbringe brostenen?

- Den får en plads på hylden - enten i køkkenet eller i stuen. Jeg er så stolt over prisen, så den må godt stå fremme.

Ekstra Bladets ansvarshavende chefredaktør Poul Madsen overrækker Victor-prisen 20. oktober til Charlotte og hendes familie.

Charlotte Ahm er gift med Casper, og parret har sammen fem børn i alderen 6-14 år.

En del af Victor-prisen består af et hotel-ophold i afdøde chefredaktør Victor Andreasens fødeby Silkeborg.

- Jeg har da været i Silkeborg og også kørt igennem den nogle gange. Det er en dejlig by, og det skal blive godt at blive forkælet lidt på et hotel. Jeg har endnu ikke besluttet, om det kun er farmand og mig, der skal til Silkeborg.

Måske tager vi også ungerne med, siger den glade prisvinder.

