Pris-chok: Historisk dyr diesel

En ganske uvant situation møder i dag de danske bilister.

Prisen for en liter diesel er nemlig for første gang siden 2006 højere end for en liter benzin, skriver Finans på baggrund af tal fra Circle K, der driver flere hundrede tankstationer i Danmark.

Ifølge tallene fra Circle K er listeprisen pr. liter diesel onsdag kommet op på 17,49 kroner, mens en liter benzin koster 17,19 kroner, hvilket også må siges at være heftigt.

Efter boykot

Prisstigningerne kommer i kølvandet på, at USA og Storbritannien tirsdag meldte ud, at de stopper med at købe russisk olie og gas. USA indfører et decideret forbud mod import at russisk olie og gas, mens Storbritannien har meddelt, at landet udfaser dets indkøb i løbet af i år.

Med til historien hører, at russisk olie og gas udgør en ganske lille andel af de to landes energiforbrug. Under 10 procent af USA og Storbritanniens forbrug af gas og olie kommer således fra Rusland i dag.

I EU er kommer næsten halvdelen af den brugte naturgas omvendt fra Rusland.

