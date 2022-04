Pris-eksplosion: Så meget dyrere er dine favorit-varer blevet

De store supermarkedskæder har skruet gevaldigt op for priserne. Mange populære dagligvarer er blevet langt dyrere end for blot et år siden, viser prissammenligning

Priserne brager i vejret.

I skrivende stund oplever danskerne den største stigning i forbrugerpriser i 35 år.

Det kan i den grad mærkes, når man går en tur i supermarkedet. Giganterne Salling Group og Coop, der blandt andet står bag Føtex, Bilka og Fakta, har således hævet priserne med godt fem procent alene i år.

Kigger man på prisen på nogle af de mest populære dagligvarer for præcis et år siden sammenholdt med prisen i dag, er der tale om regulære pris-eksplosioner.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Ketchup er blandt de dagligvarer, som det seneste år er steget betydeligt i pris. Foto: Martin Lehmann

Kød og ketchup

Dugfriske tal foretaget af overvågningsfirmaet Beepr, der dagligt monitorerer danske supermarkedspriser online, viser nemlig, at flere toneangivne supermarkedskæder i perioden har hævet prisen markant på en række eftertragtede dagligvarer.

- På de varer, der er nævnt her (se nedenfor, red.), ser vi en stor stigning på priserne fra april sidste år til april i år. Stigningerne er ikke bare sket over en kort periode, men er sket løbende og ad flere omgange, konstaterer direktør i Beepr Jon Henriksen til Ekstra Bladet.

Få penge til hele året - 10 gode råd

22.000 kroner dyrere

Det er dog langtfra kun ved kassen i supermarkedet, at det er blevet dyrere at være forbruger i Danmark.

I marts er de danske forbrugerpriser samlet steget med 5,4 procent i forhold til samme måned sidste år.

Stigningen er den højeste, der er set på et år siden maj 1985. Dengang steg forbrugerpriserne også med 5,4 procent.

Det betyder helt konkret ifølge seniorøkonom i Sydbank Mathias Dollerup Sproegel, at en gennemsnitlig husstand i dag skal finde 22.000 kroner ekstra i husholdningsbudgettet i forhold til for et år siden.

Prisudviklingen gør samtidig, at danskernes realløn - eller købekraft - for første gang i ti år er sendt i bakgear.

- Fremgangen i vores løn kan for første gang i ti år ikke følge med den galoperende inflation, siger Mathias Dollerup Sproegel.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Foto: Danmarks Statistik

Ikke set det sidste

Hos Dansk Erhverv har cheføkonom Tore Stramer over for Ekstra Bladet netop peget på, at inflationsraten ikke har været så høj siden 1980'erne. Og mere er på vej.

- Kigger vi prognoserne fra Nationalbanken, er der en forventning om, at inflationsraten kommer til at toppe hen over foråret og sommeren på omkring seks til syv procent. Derefter vil den forhåbentlig falde mod 2023. Før coronakrisen lå den mellem en halv og en hel procent.

Derfor kan de danske forbrugere se frem til flere prisstigninger i den nære fremtid, lød vurderingen fra Tore Stramer:

- Lige nu har vi en krig i Ukraine, som gør hele situationen meget usikker. Jeg vil på ingen måde kunne afvise, at der i fremtiden vil kunne komme yderligere prisstigninger, men det er svært at spå om.

De store supermarkedskæder har samtidig varslet yderligere prisstigninger.

Få penge til hele året - 10 gode råd