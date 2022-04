Pris-eksplosion: Sådan laver du den billigste påskefrokost

Forbrugerøkonom Ida Moesby giver her sine bedste råd til, hvordan du kan gøre årets påskefrokost så billig som muligt

Priserne er skudt i vejret, og det gælder også de mange lækre varer, danskerne hvert år stiller frem på påskebordet.

Forbrugerøkonom i Nordea Ida Moesby guider dig her til, hvordan du slipper billigst afsted, når du handler til årets påskefrokost.

- Prisstigningerne er noget, vi kan mærke, når vi går ned og køber ind i supermarkederne.

- Med de nuværende priser kan det snildt være blevet mellem 200 og 300 kroner dyrere hver måned at handle. Og det er altså noget, der kan mærkes i budgettet, særligt hvis man i forvejen har en stram økonomi, siger Ida Moesby.

Hun tilføjer, at mange dagligvarebutikker endda planlægger at sætte priserne yderligere op.

- Det kan være prisstigninger, som hver for sig virker relativt små, men man kan tale om 'mange bække små' - og måske er bækkene endda også ved at blive lidt store efterhånden, fortæller eksperten.

Artiklen fortsætter efter billedet ...

Forbrugerøkonom i Nordea Ida Moesby. Pressefoto

Dyrere påskefrokost

Ida Moesby understreger, at det er meget svært at forudsige nøjagtig hvilke varer, der vil stige eller falde i pris.

- Men generelt kan vi se, at animalske produkter - med undtagelse af blandt andet skalddyr - er steget meget, siger hun.

- Derudover er kornprodukter som brød, gryn og pasta steget meget i pris. Det vil alt andet lige påvirke påskefrokosten, som typisk består af smørrebrød med alverdens pålæg og ofte animalske produkter som sild, rullepølse, leverpostej, frikadeller og så videre.

Derfor kan det være en god idé at tænke i alternativer:

- For eksempel kan man skære ned på de animalske produkter, lave flere salater og kigge i frostafdelingen for at finde de varer, som er steget mindst i pris, fortæller hun.

- Generelt er slik og søde sager også dyre, blandt andet fordi der er særlige afgifter på slik og chokolade. Så der kan være mange penge at spare, hvis man skærer ned på det eller finder alternativer.

Ida Moesby har samlet et overblik over, hvilke typer varer der er steget mest, og hvilke der er steget mindst eller endda er faldet i pris. Det kan du se her: