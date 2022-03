Prischok: Disse varer er steget mest

2022 har ikke været et sjovt år for danske forbrugere indtil videre.

Det er rekorddyrt at tanke bilen. Det er rekorddyrt at varme huset op, og så er det rekorddyrt at fylde indkøbskurven.

Mandag blev en tur i Bilka eller Føtex så endnu dyrere. Her har man nemlig hævet priserne på cirka halvdelen af sit varesortiment. Det er især diverse mælkeprodukter, der oplever prisstigninger.

En liter mælk er i gennemsnit steget 4,77 procent i pris i Bilka mandag morgen. Foto: Annika Byrde/Ritzau Scanpix

Mælk og ost

Seneste tal fra overvågningsfirmaet Beepr, der dagligt monitorerer danske supermarkedspriser online, viser, at prisen på produkter som mælk, fløde, smør, æg, gær og ost er steget mest i pris.

Ifølge direktør i Beepr Jon Henriksen er priserne i de danske supermarkeder allerede steget med op mod fem procent i 2022.

- Her klokken 5.45 har Føtex så sat prisen op på 7500 varer - halvdelen af deres onlinesortiment - med mellem to og fem procent. Bilka har sat 8500 varer op i pris. Også med to til fem procent. Det er også cirka halvdelen af deres sortiment. Netto har ikke rørt ved priserne, fortæller han til Ekstra Bladet.

En liter letmælk fra Arla koster mandag 12,50 kroner i BilkaToGo.

Samme i Føtex

Det er nogenlunde den samme historie, der gør sig gældende i Føtex. Her har man dog valgt at indføre marginalt højere prisstigninger på mælkeprodukter og fløde end i Bilka.

En tilsvarende liter fra Arla koster dog i Føtex' onlinebutik mandag også 12,50 kroner.

Ifølge Jon Henriksen ligger mandagens prisstigningerne på varerne typisk på mellem to og fem procent.

Den tragiske situation i Ukraine har altså stor indflydelse på danskernes privatøkonomi. Herunder guider en forbrugerøkonom dig i, hvordan du kan holde udgifterne nede trods prisstigninger.

