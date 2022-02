Prischok: Her stiger varmepriserne mest

Står du til en voldsom stigning i din varmeregning, hører vi gerne fra dig. Skriv til Ekstra Bladets journalist på MR@eb.dk

Fire gange.

Så meget lyder prisstigningen på per Megawatt-time (MWh) forbrugt varme for de indbygger, der får deres varme fra Jægerspris Varmeværk i Frederikssund.

Det viser en indhentning af priser fra landets fjernvarmeværker, Ekstra Bladet har lavet.

Fra at have betalt 425 kroner per MWh i sidste kvartal 2021, skal kunderne fra 2. kvartal i år betale den nette sum af 1625 kroner per MWh. Hos Energistyrelsen har man en standardmodel for et hus på 130 kvadratmeter, der er estimeret til at bruge 18,1 MWh varme om året.

Med de høje priser varslet i Jægerspris, vil det svare til, at den rene varmepris for et standardhus stiger til knap 30.000 kroner om året.

I denne artikel kan du se, om dit fjernvarmeværk planlægger at hæve priserne, ligesom du kan se priserne for andre fjernvarmeværker i dit område.

Flere elementer

Den samlede varmeregning for en bolig udgøres imidlertid af mere end blot varmeprisen. Værkerne benytter nemlig i varierende grad andre faste gebyrer, der kommer oveni selve forbruget af varme.

Derfor vil en boligs samlede varmeregning altså normalt stige mindre end stigningen i den rene varmepris.

Artiklen fortsætter under figuren.



Naturgas

Årsagen til de eksploderende priser hos adskillige fjernvarmeværker skal hovedsageligt findes i høje priser på naturgas, men også en meget høj elpris skubber til prisstigningerne.

Gasprisen steg heftigt i slutningen af 2021 og var i december seksdoblet i pris sammenlignet med maj måned. Elprisen steg også heftigt og toppede i december 2021, da en KWh kostede fire gange så meget, som den gjorde i maj.

Privatkunder med naturgasfyr og fjernvarmekunder, der får deres varme fra værker, der bruger meget naturgas og el, rammes derfor hårdest.

Af data fra Energistyrelsen fremgår det da også, at Jægerspris Fjernvarmeværk i 2020 brugte 100 procent naturgas til sin varmeproduktion.

Danskernes el- og gasregninger stiger voldsomt, men hvorfor gør de det og kan man selv gøre noget for at spare penge på regningerne? Det giver cheføkonom hos 'Forbrugerrådet Tænk' Martin Salamon dig svaret på i videoen her. Enorme regninger: 'Forbrugerrådet Tænk's tip til at spare på regningen

Hjælp på vej

Regeringen meldte fredag ud, at den er blevet enig med støttepartierne og Kristendemokraterne om at give danskere med eget naturgasfyr og fjernvarmekunder, der får varme fra værker primært fyret med naturgas, en økonomisk håndsrækning.

Ifølge fjernvarmeværkernes tilbagemelding til Ekstra Bladet og værkernes hjemmesider, har 149 fjernvarmeværker ud af 374, som det er lykkedes at indhente priser for, valgt at hæve priserne.

De fleste varmeværker undgår altså stigende priser, og 45 værker har sågar sænket varmeprisen.