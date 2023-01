Prischok hos tandlægen: Tina vender danske tandlæger ryggen

Tina Jørgensen skal til tandlægen grundet begyndende paradentose, men har valgt de danske tandlæger fra for at få råd

Flere danskere dropper tandlægebesøget for at spare penge i en tid med stigende inflation.

Det er ikke en mulighed for Tina Jørgensen, og derfor tager hun gladeligt turen til Tyskland for at spare penge.

- Priserne er steget sindssygt meget de seneste mange år. Jeg har begyndende paradentose (tandkødsbetændelse, der spreder sig, red.), så jeg skal gå til tandlægen tre til fire gange om året for at passe på mine tænder, forklarer hun til Ekstra Bladet.

Turen til Tyskland tager godt nok halvanden time, men det er stadig langt billigere at tage derned end et tandlægebesøg i Danmark, og så kan hun ovenikøbet få tilskud til regningen gennem sin sygeforsikring.

Frustration

Spareøvelsen kommer dog ikke af, at det blot er billigere at få ordnet tænder i nabolandet, men også af en frustration over de danske tandlæger.

- Jeg er flyttet nogle gange, og hvert sted har jeg fået forskellige vurderinger af mine tænder, men også helt forskellige bud på priser.

Af eksempler vurderede en dansk tandlæge, at hun skulle have en krone på en flækket tand. Den ville koste over 5000 kroner.

- Den giver mig ingen skavanker, så hvorfor skal den laves, når den ikke fejler noget? Ja, den dag, den gør ondt, må de gerne hive den ud, tænker jeg, men jeg skal ikke have en krone til den pris.

For autoritetstro

Tina Jørgensen har også forsøgt sig med et åbningstilbud til 250 kroner hos en tandlæge, hvor hun efterfølgende fik at vide, at det ville koste hende 4500 kroner at få et eftersyn og en tandrensning.

- Jeg skrev tilbage, at de godt kunne glemme det. Herefter fandt jeg en tandlæge i Tyskland.

- Jeg ved godt, at det er en forretning, de har en uddannelse, og det er deres service, men der skal stadig være en tillid. Man kan være for autoritetstro i stedet for at spørge sig selv: 'Kan det nu være rigtigt?'

Hos sin dansktalende tandlæge i Tyskland gav Tina Jørgensen 800 kroner ved sit seneste besøg.

Efterfølgende fik hun 279 kroner i tilskud fra sin sygeforsikring. Samme omgang ville have kostet hende omkring 1300 til 1400 kroner i Danmark, fortæller hun.

- For mig koster det halvanden times kørsel oveni, og jeg er klar over, at der selvfølgelig er forskel på at bo i Nordjylland eller sydpå.

Tillid betyder alt

Det lader til, at Tina Jørgensen har gjort det helt rigtige i at finde frem til en tandlæge, hun har tillid til.

- Undersøgelser viser, at det vigtigste for patienter er tillid og personlige anbefalinger, når de vælger tandlæge. Det er ikke som at købe en vaskemaskine, men en sundhedsydelse, der sikrer et sundt helbred og sunde tænder. Derfor er det ikke nødvendigvis prisen, der er det vigtigste, lyder det fra Søren Bach-Petersen, der er tandlæge og formand for klinikejerne i Tandlægeforeningen.

Desuden tilføjer han, at det bliver billigere i længden, hvis man bliver undersøgt jævnligt, men også for at opdage kroniske sygdomme i tide, som kan kobles til en nedadgående tandsundhed.

- Kan du forstå, hvis nogen synes, det er for dyrt at gå til tandlægen?

- Det er en politisk prioritering, at patienterne betaler 85 procent af regningen, fordi det offentlige tilskud er faldet. Vi arbejder for, at det offentlige tilskud til tandbehandling skal øges. Det er meget tydeligt, at den høje egenbetaling skaber stor ulighed.

