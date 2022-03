Prisen eksploderer: Kan ramme 20 kroner literen

Prisen på en tønde råolie er på himmelflugt.

Ruslands invasion af Ukraine er skidt nyt for danske forbrugere. Både gas og og olie er nemlig blevet betydeligt dyrere, som Vesten har indført sanktioner mod russerne.

Søndag lød det så fra USA's udenrigsminister, Anthony Blinken, at man overvejer et importforbud af russisk olie. Det fik mandag olieprisen til at eksplodere.

Fredag kostede en tønde råolie således 115 dollars. I dag - mandag - er den helt oppe i 130 dollars. Det højeste niveau siden 2008.

Ildevarslende

Udmeldingen fra Blinken er nemlig dårligt nyt for prisen, forklarer Jan Bylov, der er valuta-, rente- og oliestrateg hos Jyske Bank:

- Den store baggrund er jo, at der er krig i Europa. Rusland eksporterer otte procent af verdensmarkedet for olie, og nu er der usikkerhed om, hvorvidt olien kan flyde frit derfra, fordi USA og Europa taler om en embargo på russisk olie.

- Det betyder, at oliemarkedet ultimativt mangler russisk olie. Når udbuddet potentielt falder med så stor en mængde, reagerer prisen allerede i dag.

20 kroner pr. liter

Han vil derfor heller ikke afvise, at prisen på benzin stiger yderligere som følge af et importforbud.

- Det kan den sagtens gøre, og det skal vi være forberedte på allesammen. Vi skal forvente, at det fortsat forbliver ekstremt dyrt (at tanke bilen, red.), siger Jan Bylov til Ekstra Bladet.

Ifølge Per Hansen, investeringsøkonom i Nordnet, kan prisen på benzin stige til et absurd niveau i en nær fremtid.

- Nu går det fra meget slemt til langt værre. Det lyder måske som et fjernt fremtidsscenarie, men med dagens stigninger, som på et tidspunkt inden for den nærmeste uge bliver omsat til standardpriser, er en pris på 20 kr. for en liter 95-benzin ikke længere noget fra Utopia-land, skriver han i en kommentar til Finans.

Lille stigning i vente

Mandag formiddag koster en liter benzin cirka i underkanten af 15 kroner.

Hvis olieprisen holder sit høje niveau sammen med en række andre faktorer, så er det ikke usandsynligt, at prisen om nogle dage er steget til cirka 16 kroner.

Det siger Per Hansen ifølge Ritzau.

- Hvis olieprisen sammen med dollaren og transportomkostningerne holder det niveau, vi ser i dag, så skal forbrugerne indstille sig på, at man i slutningen af ugen kommer til at betale cirka en krone mere pr. liter brændstof, siger han.

Også cheføkonom Tore Stramer fra Dansk Erhverv ser en sandsynlighed for, at benzinprisen kan være på vej op mod 16 kroner pr. liter inden ugens udgang.

