Prisen eksploderet: Bro lagt i graven

Prisen for en planlagt cykelbro over banelegemet ved Esbjerg Banegård er pludselig eksploderet, så nu er projektet lagt i graven. Det skriver jv.dk.

Rådgivningsfirmaet Cowi var ellers nået frem til, at cykelbroen kunne opføres for 26 millioner kroner inklusive rådgiverbistand, hvilket lokalpolitikerne havde sagt ja til.

Men nye beregninger og et forgæves udbud har vist, at prisen bliver en helt anden.

- Alt i alt vil selve byggeriet af broen blive 20 millioner kroner dyrere end forudsat i Cowis beregninger, og den samlede regning for projektet vil ende på omkring 53 millioner kroner, så det er helt urealistisk at etablere broen, som sagerne står, siger Esbjergs borgmester, Jesper Frost Rasmussen (V), til Jyske Vestkysten.

Han kalder samarbejdet med Cowi for 'utilfredsstillende og skuffende'.

Cowis pressechef, Charlotte Holm, udtaler til jv.dk:

'Det er en rigtig ærgerlig situation for Esbjerg Kommune og borgerne, som COWI tager meget alvorligt. Og vi er netop nu ved at få etableret et fuldt overblik over situationen sammen med kommunen. Vi er altid parate til at leve op til vores reelle ansvar og lande den bedst mulige løsning med vores kunder.'