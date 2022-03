Prisen på busrejser eksploderer: Frygter det værste

Det er blevet markant dyrere at tage en bustur til Harzen.

De stigende energi- og brændstofpriser har nemlig fået prisen på busrejser til at eksplodere.

Hos rejseportalen Busbooking.dk frygter man, at gæsterne i sidste ende bliver væk, hvis de stigende priser er kommet for at blive.

En tur til grænsen kan for nogle ikke svare sig, fordi prisen på turen derned og hjem er steget betydeligt. Foto: Sisse Dupont/Ritzau Scanpix

Frygter det værste

Benzinpriserne er lige nu på det højeste niveau i mange år, hvilket betyder, at prisen for en busrejse er op til 35 procent dyrere, end før krigen i Ukraine begyndte.

Sådan lyder det fra direktør i Busbooking.dk Daniel Rewitz Jensen:

- Vi kan bare se en markant stigning i priserne, efter at brændstofpriserne er steget på grund af krigen i Ukraine. Det er problematisk, fordi det er en branche, som virkelig har været i knæ de sidste to år på grund af corona. Her kæmpede man med næb og klør for at komme gennem den krise.

Hos online-sammenligningsplatformen kan man ellers tydeligt mærke en stigende interesse for busrejser igen, men nu frygter Daniel Rewitz det værste for branchen.

- Vi har haft supertravlt de seneste to måneder, men det er helt vanvittigt, som prisen på busrejser stiger. Det er jo klart, at den gør det, når brændstofprisen stiger fra 9 til 16 kroner. Det har en kæmpe indflydelse, når en stor bus kører tre kilometer pr. liter.

- Det værste scenarie er jo, at priserne forbliver så høje eller stiger endnu mere, fortæller han til Ekstra Bladet.

Hos Busbooking.dk kan direktøren tydeligt se stigningen i prisen på busrejser. Vognmændene har løftet priserne på mellem 10-35 procent på forskellige bustyper som direkte følge af dieselpriserne. Foto: Busbooking.dk

Mangler vognmænd

Flere vognmænd har ligeledes store udfordringer med at finde arbejdskraft. Det skyldes, at man har måttet skære ned på mandskab under coronanedlukningen, påpeger Daniel Rewitz Jensen.

- Problematikken med arbejdskraft har ikke direkte indflydelse på priserne endnu, men det kan meget vel medvirke til yderlige prisstigninger i den nærmeste fremtid eller afvisning af ture, da man ikke har mandskabet til at tage rejsende ind.

Den store mangel på chauffører har gennem coronakrisen også ramt andre europæiske lande. I Storbritannien har manglen været så stor, at det har været svært at få transporteret brændstof til briterne, der har måttet køre forgæves til tankstationen.

