Prisen på mælk stiger til det højeste nogensinde

Arlas afregning til landmændene stiger og sætter ny rekord. Det vil gøre sig gældende fra i næste uge.

Det betyder, at andelsselskabet Arla, som ejes af de danske landmænd, hæver betalingen for andelshavernes leverancer af mælk med 7,4 øre per liter, skriver Finans.

Afregningsprisen ender derfor på 4,08 kroner per liter, inklusive tillæg.

Afregningen til landmændene er dermed steget med 72 procent på halvandet år og er det højeste nogensinde.

Skyldes udviklingen

Andelsselskabet Arla begrunder den stigende mælkeafregning med de stigende salgspriser, men også af udviklingen i Arlas indtjening.

Gennem længere tid har landmændenes mælkeproduktion været svagt faldende.

Det er, på trods af at forbrugerpriser og mælkeafregning er skudt i vejret.

Samtidig har omkostningerne for landmændene også været voldsomt stigende.

