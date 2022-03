Prisen på naturgas på himmelflugt

Panikken spreder sig på markedet for naturgas.

Prisen er steget 61 procent til 311 euro pr. Mwh under første times handel på det europæiske energibørs i Amsterdam. Sidste år samme tid var prisen de 16,15 euro.

Det skriver erhvervsmediet Finans.

Prisen på energibørsen i Amsterdam er styrende for gaspriser i hele Europa.

Ingen krise

Der er dog ingen forsyningskrise på det europæiske gasmarked. Naturgassen forsætter med at strømme fra Rusland, og Ruslands invasion af Ukraine, der begyndte for 11 dage siden, har ikke sat en prop i for russisk gas.

Den strømmer fortsat fra de øst-vestgående rørledninger i Østersøen og Sortehavet og gennem Belarus, Tyrkiet og Ukraine.

Der har fortsat ikke været på tegnebrættet at ramme Ruslands eksport af naturgas med sanktioner, selvom Mette Frederiksen (S) i går, søndag, meldte, at Danmark skal være uafhængige af russisk gas.

- Det er sagt før, at energipolitik ikke bare er energipolitik. Det er i høj grad også blevet sikkerhedspolitik. Derfor har vi besluttet, at Danmark skal gøres uafhængig af russisk gas, sagde statsministeren på søndagens pressemøde.

Mette Frederiksen satte dog ikke slutdato for, hvornår Danmark skal stoppe med at importere gas fra Rusland.

- Det skal ske så hurtigt som muligt, lød svaret.

Mette Frederiksen siger, at vi skal være uafhængige af russisk gas hurtigst muligt.

Potentiel embargo

Stigningerne kommer blandt andet på baggrund af, at USA's udenrigsminister, Anthony Blinken, har meddelt, at amerikanerne sammen med sine allierede i Europa drøfter en embargo mod russisk olie.

Markederne for olie og gas er tæt forbundne, og det er formentlig de drøftelser, der forplanter sig til det europæiske marked for naturgas.

- Forholdene på energimarkederne er lige nu ekstreme og fuldstændig styret af krigen i Ukraine og konflikten mellem Rusland og Vesten, siger DR's økonomikorrespondent, Casper Schrøder, til DR.

Udviklingen i oliepriserne slår hårdt igennem på forbrugerpriserne, mens der på markedet for natusgas er en forsinket effekt af prisudviklingen i markedet.

Den pris der i dag, er den pris du betaler for den gas, du bruger i dag, men acconto-regningen kommer hver 3. måned – altså til sommer.

