Prisen på svinekød eksploderer

Der er godt nyt for danske svineproducenter.

Afregningen for svinekød stiger i næste uge til det højeste niveau siden 2001.

Det skriver slagteriselskabet Danish Crown med hovedsæde i Randers i sit nyhedsbrev.

Noteringen stiger med 20 øre per kilo, og det bringer kiloprisen op på 12,80 kroner per kilo for slagtesvin.

Prisstigningen er drevet af en kombination af efterspørgsel af julevarer og forberedelserne til det kinesiske nytår.

- De asiatiske indkøbere sidder helt fremme på stolene lige nu for at sikre sig råvarer til fejringen af det kinesiske nytår i slutningen af januar, skriver Lars Albertsen, global salgsdirektør, i sin markedsberetning.

- Samtidig tager den europæiske produktion af julevarer til, og det løfter langsomt priserne på vores ferske afsætning, skriver Lars Albertsen.

Danske svineproducenter nyder generelt godt af, at svinesygdommen afrikansk svinepest hærger i Kina og Østeuropa.

Det betyder øget efterspørgsel efter dansk svinekød.

Det afspejles også i eksporttallene for den danske fødevarebranche.

Ifølge erhvervsmediet Finans.dk eksporterede virksomhederne i den danske fødevareklynge i de første syv måneder af 2019 for 97,3 milliarder kroner.

Det er en fremgang på 2,6 procent sammenlignet med samme periode året før.

Og væksten forventes at fortsætte de resterende måneder af året.

Hos Danish Crown kan salgsdirektøren heller ikke få armene ned.

- Det ser rigtig godt ud i øjeblikket, skriver Lars Albertsen, der ikke venter "nogen større nedgang i afskibningerne i de kommende måneder".

Danish Crown ejes af 6830 andelshavere, og virksomheden beskæftigede ved udgangen af det seneste regnskabsår 28.000 ansatte på globalt plan.