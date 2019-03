Priser på ejerlejligheder tager største dyk i syv år

Priserne på ejerlejligheder led det største prisfald i syv år i december.

De gennemsnitlige priser dykkede med tre procent sammenlignet med november, og det er største fald på én måned siden slutningen af 2011. Det viser tal fra Danmarks Statistik.

Hos Sydbank kalder chefanalytiker Søren V. Kristensen prisfaldet i december for bemærkelsesværdigt.

Han påpeger dog, at tallene skal læses med varsomhed, da julemåneden historisk set er præget af lav aktivitet på boligmarkedet.

Men selv med det forbehold er markedet for ejerligheder præget af svaghed, vurderer han.

- På den positive side kan man så notere sig, at al snak om boligbobler må være forsvundet for nu.

- På den anden side kan man sige, at ejerlejlighedsmarkedet ser aldeles vaklende ud for tiden, og det kan sagtens blive langt svagere, end det vi allerede har set, skriver han i en kommentar.

Søren V. Kristensen forklarer udviklingen med, at priserne gennem en årrække er steget markant, hvilket har luget ud i feltet af potentielle købere.

Det samme har en politisk beslutning om at begrænse adgangen til de mest risikable boliglån, der trådte i kraft i starten af 2018.

Derudover er udbuddet af lejligheder vokset gennem de seneste år som følge af et stort nybyggeri.

- Samlet set betyder disse faktorer, at vi bestemt ikke vil udelukke yderligere prisfald på lejlighederne i det kommende år.

- I værste fald kan det blive store fald, som for alvor kan smitte af på økonomien. Noget vi blandt andet har set i Sverige, skriver Søren V. Kristensen.

Ser man på udviklingen over et år, er priserne på ejerlejligheder dog steget 1,6 procent. Det er den laveste stigning på et år siden juni 2012.

For huse har udviklingen været mere positiv set med boligejernes øjne, da priserne over det seneste år er vokset med 4,2 procent.

Det er dog ejerne af lejligheder, der gennem de seneste mange år har kunnet se værdien af deres boliger vokse mest.

I gennemsnit er priserne på ejerlejligheder steget med 22,5 procent siden 2006, hvilket er omtrent tre gange så meget, som husene er steget i pris.