Priser på himmelflugt: - Vi har aldrig oplevet noget tilsvarende

Det er ekstremt dyrt at fylde indkøbskurven for tiden.

Mandag er det blevet endnu dyrere, hvis man vælger at handle i Bilka og i Føtex.

Andre supermarkedskæder ventes også at sætte prisen på deres varer op i den kommende tid. Men priserne bliver ikke ved med at være så høje, lyder vurderingen gudskelov.

Prisen på mælkeprodukter er især steget i 20222. Foto: Annika Byrde/Ritzau Scanpix

Ikke set siden 2. Verdenskrig

Siden begyndelsen af 2022 har de danske supermarkeder i gennemsnit hævet priserne med op mod fire procent. Mandag hævede Salling Group sine priser på tusindvis af varer i Føtex og Bilka med mellem to og fire procent.

Så store prisstigninger er helt uvante at se i Danmark, siger Bruno Christensen, der er ekspert i detailhandel:

- Vi har aldrig oplevet noget tilsvarende tidligere. Ikke siden 2. Verdenskrig i hvert fald. Der er ingen tvivl om, at man vil se det samme hos Coop. Både Salling Group og Coop er jo ramt af nøjagtig de samme udfordringer.

Coop har da i weekenden også varslet prisstigninger i den kommende tid.

Ikke set det sidste

Hos Dansk Erhverv peger cheføkonom Tore Stramer samtidig på, at inflationsraten ikke har været så høj siden 1980'erne. Og mere er på vej.

- Kigger vi prognoserne fra nationalbanken, er der en forventning om, at inflationsraten kommer til at toppe henover foråret og sommeren på omkring seks til syv procent. Derefter vil den forhåbentlig falde mod 2023. Før coronakrisen lå den mellem en halv og en hel procent.

- Kan vi så forvente, at priserne stiger yderligere i supermarkederne?

- Lige nu har vi en krig i Ukraine, som gør hele situationen meget usikker. Jeg vil på ingen måde kunne afvise, at der i fremtiden vil kunne komme yderligere prisstigninger, men det er svært at spå om.

Ikke for evigt

Til gengæld vil vi ikke opleve de høje priser i supermarkederne for evigt, fastslår Bruno Christensen:

- Markante prisstigninger betyder, at priserne stabiliserer sig på et højere niveau, men derfra er der kun én vej, og det er ned. Der er ingen dagligvarekæder i Danmark, som ikke er opmærksomme på, at forbrugere går efter den laveste pris, og derfor vil de alle sammen øge deres tilbudsmængde. Alle vil bestræbe sig på at få prisen ned igen.

Det er stigende priser på især energi og råvarer og dermed fra leverandørerne, som får de danske supermarkedskæder til at sætte varerne op i pris.

- Når de falder igen, kan man begynde at arbejde på omkostningsreduktion og få priserne ned. Men det handler om, hvor lang tid krigen i Ukraine fortsætter. Det ved vi ikke, men mit bud vil være, at vi sidst på foråret eller først på sommeren begynder at se, at der sker en reduktion i nogle af de her voldsomme prisstigninger, siger Bruno Christensen.

