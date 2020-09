Priser på huse slår atter rekord

I løbet af det seneste år er prisen på huse i Danmark i gennemsnit steget med to procent.

Det viser en statistik for boligmarkedet ifølge Finans Danmark.

Særligt i Region Nordjylland er der sket en markant stigning, idet priserne her er steget med 4,9 procent. Omvendt er priserne generelt set faldet en anelse i Region Syddanmark, hvor der er en forskel på -0,9 procent i forhold til sidste år.

- Den seneste tid har der været stor usikkerhed om, hvilken betydning coronakrisen får for boligmarkedet. De nyeste tal viser, at huspriserne det seneste år faktisk er steget de fleste steder i landet, og for første gang er prisen på et typisk hus på 140 kvm. sneget sig op over 2 mio. kr., siger Ane Arnth Jensen, viceadministrerende direktør i Finans Danmark, i en pressemeddelelse.

Stadig store prisnedslag

På trods af, at priserne altså generelt er stigende, bliver der skåret en del af prisen for husene i forbindelse med handlen.

Og her er der også i Region Nordjylland, at den procentmæssigt største besparelse finder sted, når prisen på huse skal pruttes ned.

Således ender prisen i gennemsnit 85.000 kroner lavere end udbudsprisen i Nordjylland, svarende til en besparelse på 5,1 procent. Til sammenligning sparer købere i Region Hovedstaden omkring 3,4 procent, hvilket svarer til godt 138.000 kroner i gennemsnit.

- Størrelsen på købsrabatten kan skyldes flere ting. Det kan bl.a. være et udtryk for efterspørgslen efter huse, men også et udtryk for en forhandlingsvillighed, der er i markedet, lyder det fra Ane Arnth Jensen.

