Priser på lejligheder stiger: Men disse boligejere taber

Det seneste år har generelt set budt på stigende priser på ejerlejligheder i Danmark.

Det viser tal fra boligsiden.dk, der samler al information om boligannoncer- og salg fra landets ejendomsmæglere.

Nye tal fra Boligsidens Markedsindeks for januar viser, at priserne på ejerlejligheder i Region Hovedstaden er steget i årets første måned, da de eftertragtede boliger i januar blev handlet til 37.700 kroner i gennemsnit per kvadratmeter.

Dermed koster ejerlejlighederne i Region Hovedstaden nu mere end nogensinde før.

- Der har været stor efterspørgsel på lejligheder i hovedstaden. Det er en interessant stigning, fordi det kommer som en reaktion på, at man har udskudt skatteregler. Her ser vi, at der er kommet en øget efterspørgsel, siger kommunikationsdirektør hos Boligsiden Birgit Daetz til Ekstra Bladet.

Den store efterspørgsel på lejligheder i hovedstaden har dog negative konsekvenser for ejere af lejligheder på resten af Sjælland.

- Det har taget lidt af trykket fra de nærliggende områder i region Sjælland, særligt Vestsjælland, siger Birgit Daetz.

Her er en oversigt, der viser, hvordan priserne per kvadratmeter har udviklet sig det seneste år. Tallet i parentes er udviklingen i procent.

Region Hovedstaden: 37.700 kroner (+3,5)

Region Midtjylland: 23.406 kroner (+3,3)

Region Nordjylland: 17.872 (+4,9)

Region Sjælland: 15.122 kroner (-1,3)

Region Syddanmark: 16.838 kroner (+6,0)

Hele landet: 28.350 kroner (+3,8)

Kilde: Boligsiden.dk.