Priserne hos tandlægen eksploderer

Det kræver et stort indhug i opsparingen at gå til tandlægen, viser tal fra Danmarks Statistik

Det kræver overskud i økonomien at sætte sig i tandlægestolen, og det er ikke uden grund.

For gennem de seneste 20 år er priserne for tandbehandlinger i Danmark steget med 73,7 procent, oplyser Danmarks Statistik til Ekstra Bladet.

Det drejer sig om perioden december 2002 til december 2022. I samme periode er priserne generelt i Danmark steget med 44 procent.

En løsning

Robin Kalali, som er tandlæge bosat i Nordjylland, kan dog sagtens se en løsning på problemet, der vil gøre, at priserne ikke bliver ved med at stige i det uendelige.

Han mener nemlig, at de fleste tandlæger sagtens kan klare at gå ned i løn. Selv havde han en gennemsnitsløn på 94.372 kroner om måneden før bidrag, fradrag og skat fra januar til juni 2022. I perioden arbejdede han 32 timer om ugen.

- Det bliver ikke let at løse problemet, men den letteste måde kan være en delvis kopi af den tyske model, således at staten bestemmer priserne på de frie ydelser (priser uden for overenskomsten, red.). Vi er i forvejen et land, hvor vi betaler en høj skat, siger Robin Kalali, der ønsker et prisloft på eksempelvis plastfyldninger, rodbehandlinger og operationer af tænder.

- Politikerne kan gøre noget, hvis de vil. Tandlægerne vil jo aldrig brokke sig over, at de tjener for meget. Det vil i hvert fald være et fåtal.