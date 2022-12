Priserne på brænde og træpiller rasler ned

Udsolgt og skyhøje priser.

Det var realiteterne hos sælgere af brænde og træpiller tilbage i september, hvor leveringsvanskeligheder fra østlande og de stigende energipriser gjorde, at forbrugere hamstrede brænde, så brændeforhandlere måtte melde alt udsolgt eller markant højere priser.

Men her – godt tre måneder senere – hvor det nu officielt er blevet vinter, er der altså godt nyt til indehavere af brændeovne og træpillefyr.

For der er brænde og træpiller på lager, og priserne er tilmed faldende, sammenlignet med for tre måneder siden, fortæller tre større forhandlere af brænde og træpiller i TV 2 Lorrys sendeområde.

- Nu er der ingen panik i markedet, og ikke mangel på noget som helst. Vi har fyldt godt op på lagrene og siger nej til at købe mere ind til høje priser, siger Jesper Guldbrandsen, indehaver DKbrænde, til TV 2 Lorry.

7500 kroner

For tre måneder siden kostede et tårn brænde hos DKbrænde omkring 7.500 kroner. Men nu er prisen faldet til omkring 4.500 kroner, oplyser han. Et prisfald på omkring 40 procent.

Og i Køge Brændesalg er prisen for et brændetårn også faldet siden september. Dengang skulle man have cirka 6.000 kroner op af lommen, og nu koster et tårn brænde omkring 5.000 kroner. Et fald i pris på cirka 17 procent.

- Og så er der produkter som træpiller, hvor prisen er faldet endnu mere, siger Michael Bøgh Hansen, der er indehaver af Køge Brændesalg.

Her er prisen for en palle træpiller raslet ned fra omtrent 7000 kroner i september til omkring 4000 kroner i dag.

Prisen varierer i forhold til hvilken type brænde, der er tale om.

Træpilleprisen er også faldet i Såby Brændesalg, hvor de ser et prisfald på cirka 15 procent, fortæller indehaver Jimmi Pedersen til TV 2 Lorry.

Foto: Rene Schütze

Unaturligt højt

Prisfaldene skal ses i lyset af, at priserne var unaturligt høje i september.

Flere brændeforhandlere havde problemer med leveringer fra Sverige og østlande, hvor der enten var nul brænde at købe, eller priserne var skruet helt op. Det skyldtes krigen i Ukraine og usikkerheden i adgang til energi. I slutningen af august kunne TV 2 fortælle, at op mod 100.000 danske hjem risikerede at mangle træpiller til opvarmning dette efterår og vinter, fordi forhandlere ikke kunne hente tilstrækkelige mængder hjem.

De højere priser og udsigt til brændemangel fik sat panik i flere forbrugere, der købte flere paller ind til overpris, fordi de frygtede at skulle stå uden brænde efterår og vinter.

Dengang viste en rundringning til fem større forhandlere i TV 2 Lorrys sendeområde, at tre ud af fem forhandlere meldte alt udsolgt af brænde, briketter og træpiller, mens de to andre havde delvist udsolgt og indført rationering på de tilbageværende varer.

Panik

Panikken var tydelig for brændeforhandlerne:

- Da det var helt oppe at køre, så ringede telefonen hele dagen, siger Jimmi Pedersen fra Såby Brændesalg.

Brændeforhandlerne peger på flere faktorer for det uventede prisfald. Dels kan producenter fra blandt andet Sverige igen sende træpiller til Danmark, ligesom producenter fra østlande igen har sænket priserne på deres brænde.

Og så hjælper det også, at forbrugerne har slået koldt vand i blodet, og nu køber mindre ad gangen, så udbud kan matche efterspørgslen.

Det overordnede fald i prisen på brænde hænger også sammen med prisfald på energikilder som gas, el og olie den seneste tid, siger boligøkonomisk fagekspert i Videncenter Bolius, Jørgen Munksgaard Rasmussen til TV 2 Lorry:

- Når vi har en periode som i sidste måned, hvor elpriser og prisen på gas falder, så smitter det af hele vejen gennem systemet, siger han.

Ifølge forhandlerne af brænde ser det dog ud til, at priserne har fundet deres leje denne vinter og dermed ikke falder meget mere:

- Priserne bliver lidt oppe, fordi vi forhandlere købte det ind dyrt. Alle lagre i hele Europa er godt rustet – både træpiller, briketter, men ligesom alt andet koster lidt ekstra for tiden, så kommer brænde også til at gøre det, siger Jesper Guldbrandsen fra DKbrænde.

Nogenlunde samme melding lyder fra Michael Bøgh Hansen fra Køge Brændesalg:

- Forventninger for 2023 er at priserne falder yderligere, men ikke meget mere end nu.

Det er godt nyt for forbrugerne, men ikke nødvendigvis for forhandlerne,

- Mange forhandlere ligger inde med dyrt indkøbte varer, så deres avance vil være faldet, siger Michael Bøgh Hansen.