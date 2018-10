Priserne på offentlig transport stiger på Sjælland

Det bliver dyrere at køre med offentlig transport i hovedstaden, og samtidigt dør klippekortet for bestandigt.

Det skriver Din Offentlige Transport (DOT), der står for billetsalget til bus, tog og metro på Sjælland og er et samarbejde mellem Movia, DSB og Metroselskabet.

Prisstigningen kommer fra den 20. januar 2019 og lyder samlet på 2,1 procent.

- DOT justerer hvert år billetpriserne, så indtægterne følger med omkostningsudviklingen. Priserne justeres, så der sikres en logisk sammenhæng mellem prisen for at rejse på rejsekort, pendlerkort og enkeltbillet, skriver DOT i en pressemeddelelse.

Der bliver lagt en krone i prisen for at rejse to zoner, tre zoner bliver 50 øre dyrere og så er der ændringer for pendlere.

Her vil rejser fra 7-14 zoner stige med mellem 30 og 110 kroner. For omkring 13 procent af kunderne vil stigningen være på mere end fem procent.

Det er længe siden, at DOT tog livet af klippekortet i fysisk form for at presse sine kunder over på rejsekortet. Nu tager DOT også livet af det digitale klippekort, der kan købes gennem app'en DOT.

Muligheden for at bruge et klippekort og altså ikke være afhængig af et rejsekort, der skal optankes, og som man skal tjekke både ind og ud med, er ifølge DOT for kundernes skyld.

- Klippekortet harmonerer dårligt med vores ønske om at gøre rejseoplevelsen så enkel og problemfri for vores kunder som muligt, skriver Rebekka Nymark, kundedirektør i DOT, i pressemeddelelsen.

DOT mobilbilletter er downloaded mere end 100.000 gange på Androids Play, hvor Android-brugere kan hente apps.

Rejsekortet blev indført på S-togsnettet i 2010 efter en langt og dyr udviklingsfase. Kortet blev kritiseret for at være dyrere end klippekort og enkeltbilletter.

- Med den store takstreform i 2017 fik vi så at sige rettet priserne ud, så kunderne kan have tillid til, at rejsekortet altid er billigere end en enkeltbillet.

- Her følges samme strategi om at gøre det nemt og overskueligt med rejsekort og rejseplan, skriver Rebekka Nymark.