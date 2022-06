Priserne presser: Rekordhøjt antal ansøgere til feriehjælp

Har du søgt om feriehjælp og vil fortælle din historie? Så skriv til journalisten her.

Det er nok gået de færrestes pengepunge forbi, at priserne har taget et ordentligt hop.

Det kan også mærkes hos Mødrehjælpen, hvor næsten dobbelt så mange udsatte familier har søgt om feriehjælp.

Det skriver organisationen i en pressemeddelelse fredag.

Presset af priserne

Årsagen er, at mange familier bliver presset af de stigende el-, varme- og fødevarepriser, der blandt andet skyldes krigen i Ukraine og flaskehalse i verdensøkonomien.

'De rekordmange ansøgere til vores feriehjælp fortæller jo en meget trist historie om, at alt for mange børn i Danmark lever i familier, hvor økonomien er så dårlig, at børnene står uden for fællesskabet,' siger Mødrehjælpens direktør, Ninna Thomsen i meddelelsen.

3263 ansøgninger har Mødrehjælpen modtaget. Det er 96 procent flere end sidste år og er et er rekordstort antal.

Ikke nok til alle

Ferietilskuddet vil typisk være omkring 350 kroner per barn i familien. I nogle tilfælde vil der også være et tilbud om gratis oplevelser i landets lokale foreninger, som for eksempel udflugter, endagsaktiviteter eller sommerlejre i løbet af sommerferien.

Men Mødrehjælpen kan ikke alle ansøgerne, som det ser ud lige nu. Derfor spørger de om hjælp hos danskerne, da feriehjælpen fiansieres ved hjælp af donationer.

»Hvis vi skal lykkedes med at hjælpe de mange familier, afhænger det i den grad af danskernes velvilje og opbakning,« siger Ninna Thomsen.

Lukket for ansøgninger

Mødrehjælpen har lukket for ansøgninger til feriehjælp. Organisationen vil 17. juni uddele hjælpen til de familier, der bliver godkendt.

Man regner med at kunne hjælpe omkring 1700 børn, men det afhænger også af antallet af donationer.