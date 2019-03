Priskrig: Finns marker oversvømmet af æbler

Udenlandske producenter presser prisen så langt ned, at det ikke kan betale sig for en nordjysk frugtavler at sælge sine æbler

Det knaser sprødt mellem tænderne, når man tager en bid, og der breder sig en sød smag af sensommer i munden. Æblerne smager, som de skal. Alligevel ligger de nu på marken og rådner op.

Æblerne tilhører den 78-årige frugtavler Finn Brix Mikkelsen fra Simested i Nordjylland. Han har passet jorden, plejet de 23.000 træer, der står rundt om gården, og plukket sin del af de 250 tons æbler, høsten gav sidste år.

- Vel er det ej sjovt at se på, men jeg vil hellere pløje dem ned herude på marken end at se på, at de står i kasserne og rådner, siger han, mens han skuer ud over sin brakmark, der nu er drysset med æbler.

- De koster mig fire kroner kiloet, og jeg vil slet ikke regne på, hvor mange tusind kroner der ligger for her, siger Finn. Foto: René Schütze

- Jeg har aldrig arbejdet med andet end frugt. Jeg gik i lære på en frugtplantage i 1956.

Finn har med årene lært at tage de sure med de søde, men det piner ham alligevel, at det i år har været så svært at sælge danske æbler.

- Hvis bare der var nogen, der ville købe dem.

Men det er der ikke. I hvert fald ikke til den pris, det koster ham at dyrke æblerne og få dem plukket.

- Folk tænker åbenbart kun på prisen, når de står i supermarkedet. Og på at de udenlandske æbler holder længere, men de danske er ikke sprøjtet med alt det stads, de har nede sydpå.

- Forfærdeligt madspil

Han ser ikke anden udvej end at kassere de 18.000 tons Elstar-æbler, han ikke kan komme af med.

- Det er et forfærdeligt madspild, sukker han.

Alligevel kommer det ikke på tale at sætte en bod og et ’gratis’-skilt op ved vejen.

- Nej, ved du hvad, hvis folk vil have mine æbler, så kan de komme herind og købe dem. Hvis først jeg begynder at give dem væk, så vil folk jo ikke give penge for dem i fremtiden.

Finn bliver ved med at dyrke sine elskede æbler, også selvom han har rundet pensionsalderen. Foto: René Schütze

Selvom der står årgang 1940 på Finns dåbsattest, tænker han altså stadig på frugtplantagens fremtid.

- Jo, jo, jeg går da på pension. Når jeg bliver 100, griner han, inden han i et snuptag løfter en kasse æbler mere op på traktoren og losser dem af på marken.

Regnen siler ned, og frugtavleren stopper snart med at smide æbler ud, for der er enkelte heldige asener, der kan sætte mulerne i gratis æbler.

- Resten får min nabo. Han har 70 køer, som æder dem med største velbehag.

Købmanden: Kunderne kigger på kroner og ører

I den lokale Rema 1000 i Aalestrup sælger de flest udenlandske æbler, selvom de også har danske frugter på hylderne. Cirka to tredjedele af de æbler, der triller gennem kassen og hjem i kundernes køleskab, er plukket syd for grænsen, vurderer souschefen.

Mikkel Nygaard har arbejdet i Rema 1000 i Aalestrup i ti år, og han er ikke i tvivl: Kunderne i hans butik spiser flest udenlandske æbler. Foto: René Schütze

- De fleste kigger på, hvad der er pænest og billigst, og det er tit prisen, der afgør det, forklarer Mikkel Nygaard Pedersen, 27, der er souschef i butikken.

- Men vi har også kunder, der kigger på, hvor varerne kommer fra - især de ældre. Der skal det være dansk, koste hvad det vil.

Børnene bestemmer

Pris, oprindelsesland, smag, udseende, økologisk eller ej. Der kan være mange ting, der spiller ind, når dagligvarerne ryger i indkøbsvognen, og det gælder naturligvis også frugt og grønt. Ekstra Bladet har spurgt kunderne i Rema 1000 i Aalestrup, hvad de kigger på, når de køber æbler.

Heidi Andersen, 41 år

- Der er desværre kun én slags æbler, mine børn gider at spise. Det er Pink Lady, og de kommer ikke fra Danmark. Jeg er nødt til at give mig, for de er 12 og 15 år gamle og har deres egen mening, så lige her bestemmer børnene.

Inger Stad, 81 år

- Jeg ser, hvad der er på tilbud, men det er heller ikke æbler, vi spiser mest af. Det er pærer og så appelsiner, mandariner, bananer og sådan noget, og de kommer jo ikke fra Danmark.

Ole Skinnerup, 68 år

- Jeg ved ikke engang, hvor de her æbler er fra, siger Ole, mens han putter italienske æbler i posen.

- Jeg går nok mest efter dem, jeg synes ser gode ud.

Heidi Skaarup, 42 år

- Jeg køber først og fremmest dansk, og økologisk hvis jeg ikke kan få det. Jeg vil gerne undgå alt det sprøjtehalløj. Det betyder selvfølgelig også noget med prisen, men så må vi spare på noget andet.