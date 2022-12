Prisloft på naturgas får skarp kritik: Mener de det alvorligt?

Hvis det kommende prisloft på naturgas bliver håndhævet, så kommer vi til at mangle naturgas næste vinter.

Så klar er meldingen fra den uafhængige makroøkonom Andreas Steno, der driver Steno Research og er en af landets førende eksperter på energimarkedet.

EU har fra 15. februar 2023 indført et prisloft på naturgas, der betyder, at vi ikke må betale mere end 180 euro per megawatt-time.

Det er et prisloft, der er væsentligt lavere end det første udspil, hvor loftet lød på 240 euro, og det kan blive et stort problem, at prisloftet er sat så lavt, mener Andreas Steno.

- Det vigtige er at måle det op imod, hvor meget vi har betalt for naturgas i år. For det betyder i praksis, at virksomheder ikke må købe naturgas over den pris.

- Det, man kan se, er, at der har været flere perioder i år, hvor vi ikke havde kunnet købe naturgas. Det er et problem, hvis man har nogen ude i husholdningen, som skal bruge naturgas, siger Andreas Steno.

Elprisen stiger og stiger lige nu, og himmelflugten vil vare ved, hvis især tre ildevarslende faktorer fortsætter, siger økonom Andreas Steno Andreas Steno er uafhængig makroøkonom og følger udviklingen på energimarkederne tæt.

Kæmpe risiko

For at prisloftet træder i kraft, kræver det, at prisen på naturgas er 35 euro højere per megawatt-time, end den flydende naturgas, LNG.

Det vil sige, at hvis prisen på LNG er 180 euro, så må Europa godt handle naturgas til 200 euro per megawatt-time (men ikke over 215 euro).

- Den forskel har tidligere været meget højere, så det her prisloft ville have forhindret Europa i at byde det, der skulle til. Jeg tror, at man er nødt til at betale mere end rigeligt for at få LNG ind, siger Andreas Steno.

Hvad bliver konsekvensen, hvis prisen på naturgas bliver højere end det prisloft, der er sat?

- Det øger risikoen for, at vi står i situationer, hvor vi ikke kan skaffe naturgas til den pris, der bliver nødvendig at byde for at få naturgassen til Europa, lyder det fra eksperten, der dog hæfter sig ved, at man har sikret sig muligheden for at droppe aftalen om prisloftet.

- Hvis det går tilpas galt, så kan man annullere aftalen igen. Det er skrevet i aftalen flere steder, og det er fordi, man godt er klar over, at der er væsentlig usikkerhed forbundet med det prisloft, siger Andreas Steno, der dog forudser store problemer, hvis man fastholder prisloftet.

- Hvis man mener det her prisloft alvorligt, så kommer vi til at få leveranceproblemer næste år, lyder den kontante melding.

I så fald vil naturgas i stedet blive solgt til asiatiske lande som Japan, Sydkorea og Kina, forudser Andreas Steno.

- I år har vi været et sted, hvor der har været for lidt gas, og der bød Europa mest, men hvis vi ikke villige til at gøre det igen, så kan vi få problemer.

Det er særligt de sydeuropæiske lande, der har talt for, at prisloftet skulle sættes ned, mens Danmark forsøgte at trække i en anden retning.

Har købt ekstremt dyr naturgas

I sommer satte de europæiske lande et mål om, at gaslagrene i de enkelte lande skulle være mindst 80 procent fyldt, inden vinteren kom. Målet blev nået allerede i slutningen af august, fordi de europæiske lande bestilte naturgas i voldsomme mængder, og Europa var villig til at betale enormt høje priser for at få den.

Netop derfor så vi så mange skibe med naturgas i det europæiske havne.

- Hvis prisloftet havde været indført før sommeren 2022, så er jeg ret overbevist om, at vi havde haft mangel på naturgas allerede nu, siger Andreas Steno.

Prisen på naturgas var i sommer oppe på omkring 350 euro per megawatt-time, hvilket næsten er det dobbelte af det prisloft, der træder i kraft til februar. Ergo ville Europa ikke have kunnet købe gassen i sommer, hvis prisloftet var gældende.