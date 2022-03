Prispanik: - Jeg har aldrig oplevet noget lignende

Danskerne er blevet desperate for at få udskiftet naturgas- og oliefyr til varmepumper, men installatørerne kan ikke følge med

En mangedobling af prisen for naturgas på et år og en historisk høj oliepris rammer danskernes pengepung hårdt.

Både når det kommer til at tanke bilen og opvarme huset - og det mærker man hos installatører af varmepumper.

- Jeg har været VVS'er i 20 år, og jeg har aldrig oplevet noget lignende. Vi plejede at få to henvendelser fra kunder om dagen, der var interesserede i at få installeret en varmepumper. Nu får vi over 40 om dagen, siger Kim Busch, direktør og ejer af Sternberg VVS og Gasteknik i Stenløse på Sjælland.

Selvom elprisen også er steget kraftigt den seneste tid, er der altså stor interesse fra de danske husstande for at komme af med sit fyr, hvis det kører på naturgas eller olie.

Måneders ventetid

Men mange tusinde danskere med fjernvarme står også til heftige stigninger i sin varmepris, kunne Ekstra Bladet for nylig fortælle efter en kortlægning af de varslede prisstigninger hos varmeværkerne.

Den store interesse har overvældet 50-årige Kim Busch og hans ansatte.

- Det er langt udover vores formåen, så der er i øjeblikket seks måneders ventetid på at få installeret en varmepumpe. For det første er der nogle efterdønninger fra corona i forhold til at få leveret varmepumperne, men der er også mangel på arbejdskraft til at installere dem.

- Det er rigtig svært at finde kvalificeret arbejdskraft. Der er lønkrig mellem arbejdsgiverne og samtidig skal jeg være sikker på, at folk har de rette kvalifikationer, før jeg sender dem ud til hr. og fru Jensen, siger Kim Busch.





Trolle Mikkelsen er direktør i brancheforeningen Varmepumpeordningen, der repræsenterer danske montører af varmepumper. Nogle af foreningens medlemmer har ligefrem taget en pause fra at sætte varmepumper op på grund af situationen, fortæller han. Foto: Presse

'Lige friskt nok'

En varmepumper bruger elektricitet til at lave varme, men teknologien er så effektiv, at den giver op mod fire gange så meget energi i form af varme, som den forbruger i elektricitet. Derfor bliver varmepumper sammen med fjernvarme anset for at være en af de mest effektive måder at opvarme sit hus på.

Installation af en varmepumpe i et almindeligt parcelhus koster typisk fra 130.000 kroner og op til omkring 200.000 kroner, men selvom det næppe er mange forretningsdrivende, der takker nej til ordrer, så er det for voldsomt i øjeblikket, lyder det fra Kim Busch.

- Det er lige friskt nok på nuværende tidspunkt. Det går så stærkt, at det bliver nok japværk, og det er svært at yde en god service. Normalt tager vi for eksempel hjem til folk og ser på huset og dets installationer, før vi giver et tilbud. Men på grund af travlheden, er vi nødt til at bede folk om selv at sende information til os, siger han.

Takker nej

Markedet er i øjeblikket så voldsomt, at nogle installatører ligefrem tager en pause fra at installere anlæggene, fortæller Trolle Mikkelsen, der er direktør for Varmepumpeordningen, en brancheorganisation for installatører af varmepumper.

- Markedet er for hidsigt, og nogen installatører kan have svært ved at få fat i pumperne. Nogle af dem, som også laver andet end at installere varmepumper, vælger derfor at fokusere på andre dele af forretningen, siger Trolle Mikkelsen.

Han driver også selv et firma, der sælger varmepumper.

- Vi er fem, som kun installerer varmepumper, og vi ligger alle vandret. Så kunderne, der ringer i øjeblikket, bliver som regel ret skuffede, når jeg siger, at vi tidligst kan kigge på det til august, siger han.

Naturgasprisen lå fredag eftermiddag omkring 130 Euro per megawatt-time. Sidste år lød prisen på 18 Euro. Og de hidsige priser ser ud til at vare ved.

