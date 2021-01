Private coronatests er en kæmpe fuser

De private udbydere af coronatests ligger langt under det forventede, viser en rundspørge, som Ekstra Bladet har foretaget

Danskerne bliver væk fra de private testcentre.

Det viser en rundringning, som Ekstra Bladet har foretaget til de virksomheder, der er hyret til at foretage lyntest. Alle fortælle, at at de er langt fra den forventede kapacitet.

Sundhedsminister Magnus Heunicke (S) udsendte ellers en pressemeddelelse 16. december, hvori han bekendtgjorde, at staten havde indgået aftale med fire private virksomheder: SOS International, Carelink, Falck og Copenhagen Medical. Samlet skulle de teste 100.000 om dagen.

Overvejer annoncer

Carelink har overvejet annoncer. Selskabet er hyret til at stille en testkapacitet til rådighed på omkring 5000 om dagen, men adm. direktør Brian Rosenberg fortæller, at selskabet ligger på omkring halvdelen. Derfor har han overvejet, om reklamer er vejen frem:

- Det er ikke, fordi vi ikke har haft kapaciteten, for vi har været til stede i vores centre, så hvis folk var kommet, skulle vi nok have testet dem, siger han.

- Men jeg tror, at der er en testtræthed. Vi bliver stadigvæk ikke væltet.

Hver dag bliver der offentliggjort nye tal fra de fire aktører, og der er ikke en eneste dag, hvor de samlet har været i nærheden af 100.000 på en dag, som var forventningen. 30. december blev der foretaget 90.761 tests, hvilket er det hidtil højeste antal. Imens er er der samlet foretaget 25.826 lyntests i dag mandag.

Under halvdelen

Falck har en kapacitet på 50.000 tests om dagen.

- 1. januar havde vi 6500, vi havde knap 13.000 2. januar, og vi havde knap 17.000 3. januar, siger Lisbeth Nedergaard, kommunikationsansvarlig i Falck.

- Vi har ikke været over 50.000 på nær 30. januar.

Hun mener, at Falck gør en stor indsats for at gøre opmærksom på, hvor centrene ligger, og hvordan borgerne kommer derhen.

- Skulle vi køre med kæmpe store tv-reklamer? Det kan man overveje, siger hun:

- Der er plads til flere, lad mig bare sige det sådan.

Copenhagen Medical har en daglig testkapacitet på 34.000, hvoraf selskabet kan tage 3000 personer i timen i Parken. Men selvom selskabet forsøger at lokke med reklamer i det offentlige rum, er selskabet slet ikke på det niveau, fortæller Jeppe Handwerk, adm. direktør. Han fortæller, at selskabet end ikke er på det niveau:

- Vi mangler flere borgere, hvis vi skal udfordres på kapaciteten, siger han:

- På de høje dage har vi haft 15.000-16.000 igennem. Ellers ligger vi på 6000-8000 om dagen.

Prisen hemmeligholdes

Jeppe Handwerk ønsker imidlertid ikke at fortælle, om det påvirker selskabets økonomi, at så få lader sig teste i forhold til forventningen.

- Nu har vi aftalen med regionerne, så det tager vi med dem, siger han.

Ekstra Bladet har spurgt Danske Regioner, hvor meget de private selskaber får pr. test, men det vil regionerne ikke oplyse. Det vil Falck heller ikke.

Imens siger Brian Rosenberg, Carelink:

- Jeg vil gerne fortælle dig det, men jeg kan få ørerne i maskinen, hvis jeg gør det. Så jeg må desværre henvise til kunden (Danske Regioner red.), siger han og tilføjer:

- Men på et tidspunkt kommer det frem, og så stiller jeg gerne op. Hvis vi som privat virksomhed sætter en pris, som ikke kan tåle at komme i Ekstra Bladet, er vi jo galt afmarcheret, siger han.

Ekstra Bladet forsøger at få en kommentar fra sundhedsminister Magnus Heunicke.