Privathospital vil ikke have syge patienter

Privathospitalet Mølholm ved Vejle nægter patienter med feber og hoste adgang til behandling for at forebygge coronavirus

Selvom Privathospitalet Mølholm blandt andet er sat i verden for at behandle sygdomme, så tager de nu et ekstra skridt for at forebygge, at patienter, pårørende eller personale på stedet rammes af coronavirus.

Det i Vejle beliggende privathospital skriver således på sin hjemmeside:

'Patienter med feber og akut indsættende luftvejssymptomer (hoste, ondt i halsen eller åndenød) må ikke komme til undersøgelse og behandling på Privathospitalet Mølholm'.

Beslutningen om dermed at udelukke patienter med det, der kan være en banal influenza, er således en skærpelse af retningslinierne fra Sundhedsstyrelsen.

- Vi er ikke et akuthospital, men laver planlagt kirurgi, og også i perioder uden coronavirus vil vi ikke have patienter eller personale for den sags skyld her på stedet, som kan smitte andre, forklarer cheflæge ved Privathospitalet Mølholm, Thorbjørn Sommer, til Ekstra Bladet.

Video: Lasse Brøndal, redigering: Kristian Hansen

Kan gøre økonomisk ondt

Privathospitalet skriver videre på sin hjemmeside, at heller ikke patienter, læger og øvrige medarbejdere må møde op på hospitalet, hvis de har feber og symptomer på hoste, ondt i halsen eller åndenød.

- Vi ved godt, at vi går et skridt videre, end hvad Sundhedsstyrelsen anbefaler, men det er sådan set bare et forsøg på at øge sikkerheden så meget som muligt, siger Thorbjørn Sommer.

Privathospitalet Mølholm er ikke for akutpatienter, men laver planlagte behandlinger og kirurgi. Foto Poul Anker

Privathospitalet Mølholm behandler over 30.000 patienter om året, og det kunne i værste fald gøre ondt på økonomien, hvis patienter, pårørende eller personale pludselig skal i behandling eller karantæne som følge af coronavirus.

- Der bliver gjort en stor indsats alle steder for at forebygge og være på vagt, men alligevel har landets to største hospitaler, Rigshospitalet og Aarhus Universitetshospital, haft hvert sit tilfælde, siger cheflægen.

Verdensøkonomien lider også

Corona-krisen truer i det hele taget med at gøre 2020 til det værste år for verdensøkonomien siden finanskrisen for 12 år siden.

Ifølge OECD vil coronavirussen selv i det bedste tilfælde resultere i en opbremsning af økonomien i første halvår af 2020, fordi sygdommen og frygten for den har negativ indflydelse på blandt andet turisme, forsyningskæder og generel tillid til økonomien.

I bedste fald vil verdensøkonomien opleve en vækst på 2.4 procent i 2020, som er et fald fra det 'allerede svage 2019', som landede på 2.9 procent.

Men hvis smitten bliver spredt yderligere, kan den globale vækst ende nede på 1.5 procent, vurderer OECD. Det er en halvering af den forventning, man havde for året i november sidste år.

Det fjerde smittetilfælde blev registreret i Danmark søndag og i alt 122 danskere er nu i hjemmekarantæne. På et globalt plan har mere end 3000 mennesker mistet livet efter at have været smittet med coronavirus.