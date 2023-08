Privatskole bortviste 11-årig elev for at gå med tørklæde

I januar 2023 blev en 11-årig elev på Prins Henriks Skolen på Frederiksberg bedt om at forlade skolen, fordi hun ikke ville fjerne sit tørklæde.

Dét fortæller datterens far til nyhedsprogrammet ‘Reporterne’ på 24syv.

- Hun bliver stillet et ultimatum: Enten tager hun tørklædet af og går ind til timen. Eller også må hun finde vej hjem, fortæller Mustafa A, som er far til eleven.

Forbudt at bære religiøs beklædning

Den pågældende elev har været tilknyttet skolen, siden hun gik i børnehave. Tilbage i januar 2023 gjorde hun det klart for sine forældre, at hun fremover ville bære tørklæde i skolen.

Faren orienterede derefter skolen om datterens ønske.

Prins Henriks Skolen følger det franske skolesystem, og ifølge skolens officielle ordensreglement er det forbudt for elever “at bære symboler eller beklædning, der åbenlyst viser deres religiøse tilhørsforhold”.

Smid tørklædet

Derfor gjorde skolens ledelse i starten af året det klart for den 11-årige elev, at hvis hun fortsat ville have undervisning på skolens grund, så måtte hun smide tørklædet.

- Min datter sagde, at det er unfair, at hun ikke må have tørklæde på, når hendes veninder altid har gået med kors om halsen og i ørerne, og at der bliver holdt julearrangementer på skolen, fortæller faren.

Skolens udmelding var dog ikke til forhandling, hvilket medførte at elevens forældre få uger efter valgte at trække hende ud af Prins Henriks Skolen. Familien vil nu lægge sag an mod skolen.

Ekspert: Det er ulovligt

Skolen selv begrunder reglerne med, at den er underlagt fælles principper for franske skoler, men ifølge lektor i jura på Aarhus Universitet Klaus Josefsen, er bortvisningen i klar strid med loven.

- Det er ganske enkelt ulovligt. Det er en indskrænkning af grundlovens religionsfrihedsbestemmelse, og den kan du ikke bøje. Vi er i Danmark og ikke i Frankrig, og her må man ikke lave en materiel begrænsning af ytringsfriheden, siger Klaus Josefsen.

Han mener, at Styrelsen for Kvalitet og Undervisning bør give skolen en påtale og få ledelsen til at rette ind. Prins Henriks Skolen har ikke kunnet give et svar inden deadline. De begrunder det med, at der netop er tiltrådt en ny rektor, som ønsker at sætte sig ind i sagen.