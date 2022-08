Problemer med NemLog-in

Der er ustabilitet med NemLog-in, som kan give udfordringer med at logge ind

De offentlige selvbetjeningsløsninger kan være vanskelige at logge ind på, da der i øjeblikket er ustabilitet med NemLog-in.

Det skriver Digitaliseringsstyrelsen på deres hjemmeside.

'Vi er i dialog med leverandøren, som arbejder på højtryk for at stabilisere driften,' skriver de ligeledes.

Til Ekstra Bladet oplyser Digitaliseringsstyrelsen, at de ikke ved, hvad problemet skyldes, men at deres leverandør - NNIT - er i gang med at fejlsøge og finde problemet.

Problemerne var oprindeligt blevet løst klokken 19.21 - men de er så genopstået klokken 20.32.

Ekstra Bladet følgen sagen ...