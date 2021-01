Problemer med smittetal

I alt er 186.661 personer nu testet positive for covid-19 i Danmark. Det viser tal fra Statens Serum Institut.

På grund af tekniske problemer oplyser SSI ikke smittetal torsdag, men udelukkende antal testede personer og antal smittede i alt.

Tal for Sundhedsstyrelsen viser dog, at det samlede antal smittede onsdag var på 185.159. Det svarer til, at yderligere 1502 personer er konstateret smittet.

Det er en smule flere end de foregående par dage. Opgørelsen dækker dog over 29 timer.

- Ligeledes vil tallene i morgen (fredag, red.) inkludere prøvesvar fra mindre end et døgn og dermed underestimere, skriver SSI.

Der er nu kommet svar på knap 11,7 millioner test under epidemien, hvilket er 112.415 flere end onsdag.

Det svarer til, at 1,34 procent af prøverne har været positive for covid-19. Det er det laveste siden 12. november.

Opgørelsen indeholder kun antallet af pcr-test - og altså ikke lyntestene, som fire private aktører foretager for staten.

Her blev der onsdag fundet 181 smittede personer i 15.563 prøver. Det var ottende dag i træk, der var færre end 300 smittetilfælde.

Det anbefales, at man ikke får lavet en lyntest , hvis man har symptomer på covid-19. I stedet anbefales en pcr-test, som er dem, der bruges i det offentlige testsystem.

Det skyldes, at lyntest ikke vurderes at være lige så pålidelige til at påvise, om man er smittet med coronavirus som pcr-test.

Generelt regnes lyntest dog for meget pålidelige, når der rent faktisk bliver konstateret smitte. Usikkerheden har i stedet særligt omhandlet de tilfælde, hvor testen har givet et negativt svar.

Mens de daglige smittetal altså ikke er kommet som vanligt, er der fortsat kommet status over antal af påbegyndte vaccinationer.

I alt har omtrent 130.000 danskere fået det første af to stik af coronavaccinen fra Pfizer/BioNTech. Det svarer til 2,21 procent af befolkning.