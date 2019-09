Producenterne betaler: Sprutklub i Folketinget

Gin, snaps og bobler.

Fødevareminister Mogens Jensen (S) og en række medlemmer af Folketinget har fået deres helt egen vin- og spiritusklub, hvor de mødes nogle gange om året i Børsens smukke lokaler et stenkast fra Christiansborg og drikker alverdens våde varer.

De muntre møder er gratis for politikerne og sponsoreres af brancheforeningen Vin og Spiritus Organisationen i Danmark (VSOD) og producenterne. I beskrivelsen af arrangementerne står der på VSOD’s hjemmeside:

– Folketingets Vin- og Spiritussocietet har til formål at fremme kendskabet til vores branche samt kendskabet til og nydelsen af vin og spiritus af høj kvalitet blandt medlemmer af Folketinget.

Her ses invitation til arrangementer Folketingets vin -og spiritusklub havde sidste år. Alt betalt af brancheforeningen. FOTO: VSOD hjemmeside

Ifølge professor i ledelse Anders Drejer fra Aalborg Universitet er de gratis spiritusmøder udtryk for meget dårlig dømmekraft fra politikerne.

– Det her bør de simpelthen holde sig for gode til ud fra et ledelsesmæssigt synspunkt. Det er jo tale om producenter, der køber sig eksklusiv adgang til politikere – og det virker omvendt, som om at det er en slet skjult undskyldning fra de folkevalgte for at få gratis vin og spiritus.

– Det er et utrolig dårligt signal at sende. Som minister skal han være uangribelig og ikke være medlem af den slags, siger han.

Her omtales det første arrangement i Folketingets Vin- og Spiritussocietet på brancheforeningen

Det er uvist præcis, hvor mange medlemmer klubben har. Fødevareminister Mogens Jensen (S) har selv angivet at være medlem i et oplysningsskema om personlige interesser.

Dokumenter fra VSOD viser også, at Venstre-manden Mads Fuglede og SF’s gruppeformand, Jacob Mark, er henholdsvis formand og næstformand.

Formanden og næstformanden inviterer til sponsoreret nytårsbobler. FOTO: VSOD hjemmeside.

Næstformand i Transparency International Danmark, ekstern lektor ved Institut for Statskundskab ved Københavns Universitet Jesper Olsen mener, at politikere bør holde den slags i privat regi og betale selv.

– Trapper vaskes oppefra, og politikerne skal gå forrest med et godt eksempel. At de deltager i et enkelt arrangement, er isoleret set ikke mærkeligt. Problemet opstår, når det – som du beskriver her – er tilbagevendende og systematisk og er sponsoreret af en brancheforening. Her bør politikernes alarmklokker ringe.

– Brancheorganisationen inviterer jo ikke politikerne, fordi de er fantastisk godt selskab. De inviterer dem, fordi politikerne repræsenterer den lovgivende magt, som de får eksklusiv adgang til. Vin- og spiritusbranchen kunne lige så godt fortælle om deres problemer med f.eks. afgifter over en danskvand på en politikers kontor, siger han.

Fra snaps til gin: Folketingets Vin- og Spiritussocietet blev i følge dokumenter fra VSOD stiftet i 2017. og havde det første arrangement i 2018. Her er nogle af temaerne: 20. marts 2018: Gin & Bobler 8. maj 2018: Vinproducenter giver deres bud på sommerens drink. 6. november 2018: Årets julesnaps. 30. januar 2019: Nytårskur i boblernes tegn. 4. september: Blandt andet dansk champagne. Næste arrangement i klubben er 5. november.

***

Formanden: Vi har ikke ondt i sinde

Formanden for Folketingets Vin- og Spiritussocietet Mads Fuglede(V) fortæller arrangementerne er gratis for at få flest muligt til at dukke op. FOTO:Ritzau Scanpix/Jens Dresling

Formanden for Folketingets Vin- og Spiritussocietet Mads Fuglede(V), fortæller, at der som sådan ikke er medlemmer, men at de inviterer alle folketingsmedlemmer- og at der typisk kommer mellem 20 og 30:

– Det er tænkt som et sted, hvor folketingsmedlemmer kan mødes på tværs af partierne og være sociale sammen uden, at det handler om at bekæmpe hinanden politisk.

Hvorfor gør i så ikke bare det i privat regi og betaler selv?

- Det tror jeg egentlig også godt man kunne. Man får jo et par glas og pindemadder. Det kan ikke være nogle stor udskrivning, men for at være helt ærlig, så tror jeg, at det er for at få så mange til at dukke op som muligt.

Kan det ikke være problematisk, at brancheforeningen på den måde betaler for at få eksklusiv adgang?

– Jo, hvis de gjorde det, ville det være problematisk, men det gør de ikke. Jeg har ikke talt to politiske ord. Vi har talt om, hvilke temaer det skal være og hvilke producenter vi har herhjemme, som vi gerne vil vise frem.

- Og kan de få noget ud af at møde os? Jo, det kan de nok godt, hvis de vil sige noget om, hvilke udfordringer de har mødt, men arrangementerne er slet ikke lagt an på det. Jeg ville aldrig være formand for noget, hvis vi var spændt for en eller anden vogn.

Er det ikke lidt at naivt tro VSOD betaler jeres arrangementer for deres blå øjnes skyld?

- Jeg tror deres interesse er at vise Danmark har nogle producenter, der kan noget, som er svært at få øje på.

Men de store udenlandske producenter er det jo også, kan man se?

– De er der også til stede der, så det er blandet, men det er med udgangspunkt i de små danske.

Kan det tænkes i vil betale selv på et tidspunkt?

- Vi har ikke ondt i sinde. Det er for at få det op og flyve. Og når vi bliver interessante nok, er jeg også ret sikker på, at vi vil tage et kontingent.

***

Professor: Der er Ingen begrænsninger

Rent juridisk er det kun fødevareminister Mogens Jensen(S), der kan få problemer, vurderer professor i forvaltningsret Sten Bønsing.

- I Danmark er der ikke begrænsninger på, hvad folketingspolitikere må have af den slags interesser. Der er kun en bestikkelsesgrænse i forhold til gaver, som nok er nogle tusind kroner eller, hvor der er en meget direkte sammenhæng med en handling.

- I princippet kan der dog blive et problem for Mogens Jensen, hvis han som minister får en helt konkret sag, der vedrører lige præcis de virksomheder - men det kan nok være vanskeligt at få statueret inhabilitet, siger han.

***

Mogens Jensen: Kommer ikke som minister

Fødevareminister Mogens Jensen(S) fortæller, at han ikke agter at deltage i arrangementer i vin og spiritusklubben så længe, at han er minister. Foto: Ritzau Scanpix/Jens Dresling

Fødevareminister Mogens Jensen (S) er i øjeblikket i Kina i forbindelse med et eksportfremstød. Han har selv opgivet at være medlem af spiritusklubben, men skriver i en mail:

’Jeg har aldrig været til et arrangement i Folketingets Vin- og Spiritussocietet. Det kommer jeg heller ikke til at være, så længe jeg er fødevareminister. Derudover kommer jeg heller ikke til at deltage i arrangementer i Folketingets Øllaug, så længe jeg er fødevareminister.’

***

Producenterne: Eksklusivt forum

Uddrag fra Vin & Spiritus Organisationen i Danmarks (VSOD) generalforsamling i april i år.

I referatet fra Vin & Spiritus Organisationen i Danmarks (VSOD) generalforsamling i april i år, lægges der ikke skjul på begejstring for Folketingets Vin- og Spiritussocietet:

– Det er vigtigt for VSOD at have dette eksklusive forum, hvor medlemmerne kan møde folketingsmedlemmerne til en uformel dialog om branchen og dens fantastiske produkter.

Det har ved redaktionens deadline ikke været muligt at få en kommentar fra VSOD’s sekretariatschef, Nikolai Klausen.