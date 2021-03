Prøvede at få en vaccinetid i fem dage: - Kan godt forstå nogle giver op

Ib Buch Hansen brugte fem dage på at få en vaccinetid. Da han endelig fik en tid, måtte han køre 165 kilometer for at få stikket

Har du eller kender du nogen, der har haft problemer med tidsbestilling eller andet i forbindelse med vaccination mod corona, så skriv en mail til steen@eb.dk

Fem dage.

Så mange dage brugte 64-årige Ib Buch Hansen på at bestille en tid til at få de to coronavaccinestik.

Ib bor i Gudme på Fyn og lider af diabetes. Derfor er han blevet placeret i risikogruppen og har fået en vaccine-invitation i e-Boks.

Det var bare ikke lige sådan at bestille en tid.

- Første gang jeg logger ind for at bestille tid, var jeg nummer 16.000 i køen, og der var over halvanden times ventetid, fortæller Ib til Ekstra Bladet.

Da han endelig nåede enden af køen var det ikke muligt at bestille en vaccinetid - også selvom han kiggede i Odense, Kolding og på Sjælland.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Fem dage. Så lang tid tog det for Ib at bestille en vaccinetid. Foto: Tim Kildeborg Jensen

Tid 165 kilometer væk

Efter mere end fem timer foran computeren fordelt over fem dage lykkedes det Ib at finde en tid.

En tid i Aabenraa. Ifølge Google Maps betød det en køretur på omkring 165 kilometer fra bopælen i Gudme.

En tur Ib torsdag tog i strakt arm.

- Jeg tog turen over Lillebælt i går og fik det første stik. Det tog et kvarter, og så kørte jeg hjem igen, siger Ib, der dog understreger, at det ikke var den lange køretur, der var det mest irriterende.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Ib Buch Hansen kan se frem til en tur mere til Aabenraa igen om fire uger. Foto: Tim Kildeborg Jensen

Kan godt forstå nogle giver op

- Det da irriterende, at jeg skulle bruge nogle timer på at køre til Aabenraa, men den tid jeg har brugt forgæves ved at sidde ved computeren var det værste. Jeg sad bare og ventede på at få at vide, at der ikke var nogle ledige tider.

- Jeg kan godt forstå, hvis nogle giver op undervejs og ikke får bestilt en tid.

Nu går der fire uger, og så kan Ib Buch Hansen sætte sig i bilen og tage turen til Aabenraa for at få det andet vaccination-skud.

FAKTA: Tæt på en halv million har påbegyndt vaccinationen Siden torsdag har 18.000 personer i Danmark fået det sidste skud med coronavaccinen. De kan nu kalde sig færdigvaccinerede. I alt har tæt på en halv million danskere - nærmere bestemt 495.666 personer - fået mindst et stik med coronavaccinen, siden de første stik blev givet den 27 december. Det svarer til 8,5 procent af befolkningen. Det svarer til 8,5 procent af befolkningen. Af dem mangler 60 procent at få det sidste stik, før de kan kalde sig færdigvaccinerede. Sundhedsstyrelsen har hidtil forventet, at alle danskere kan være færdigvaccinerede inden den 27. juni. Dog er den dato ifølge B.T. fredag udskudt med tre uger grundet leveranceforsinkelse. Ifølge avisen er leverancer fra Johnson & Johnson, hvis vaccine snart forventes godkendt af EU, forsinket. Her kan du se, hvordan vaccinationerne fordeler sig regionalt. I parentes er angivet, hvor stor en andel der er blevet vaccineret: * Region Hovedstaden: 150.810 personer har påbegyndt vaccination (8,1 procent). Færdigvaccinerede: 60.628 (3,3). * Region Midtjylland: 112.939 (8,5). Færdigvaccinerede: 42.440 (3,2). * Region Nordjylland: 51.542 (8,7). Færdigvaccinerede: 19.328 (3,3). * Region Sjælland: 73.460 (8,8). Færdigvaccinerede: 26.900 (3,2). * Region Syddanmark: 106.915 (8,7). Færdigvaccinerede: 40.675 (3,3). Opgørelsen medregner kun de vaccinerede borgere, som stadig er i live eller fortsat har bopæl i Danmark. Det betyder, at folk, som har modtaget vaccinen, men efterfølgende er flyttet eller afgået ved døden, bliver taget ud. Statens Serum Institut kan ikke oplyse antallet af borgere, der har påbegyndt vaccination, og som siden er afgået ved døden. Bemærk, at antallet af mennesker, der har fået første stik, også omfatter de personer, der har færdiggjort vaccinationen. Statens Serum Institut gør opmærksom på, at der kan være en forsinkelse i registreringen af de givne vacciner. Kilder: Statens Serum Institut. Vis mere Luk

--------- SPLIT ELEMENT ---------