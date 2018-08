Professionel krammer og mor til tre: Her er hendes timepris

Et kram forbindes med en kærlig hilsen. Men denne kvinde har gjort kramme-erhvervet til en levevej

Det lyder måske ikke som det meste anstrengende job, at skulle kramme folk hver eneste dag, når man møder på arbejde.

Australske Jessica O'Neill tager næsten 400 kroner for en times krammeri.

Det fortæller hun i et interview til den australske avis The Courier Mail.

Den 34-årige mor til tre arbejdede tidligere som massageterapeut, men en dag for fire år siden hørte hun om kramme-terapi.

- Jeg elskede idéen om det, men alle andre sagde, at det var skørt, siger Jessica til avisen.

Kan man ikke nøjes med en times kram, er der også mulighed for to timer inklusiv kaffe til den nette sum af 700 kroner.

Det er sundt

Idéen om at bruge kram som en terapiform har Jessica O'Neill ikke grebet ud af den blå luft.

- Jeg begyndte at læse om forskning omkring kram og berøringer, og jeg fandt ud af, at mange videnskabelige studier peger på, at kram er har en masse helbredsmæssige fordele.

Da hun havde taget et online-kursus, startede hun sammen med partneren Jason den lille forretning The Connection Cure, hvor man kan få en masse krammetimer.

Egentlig forventede hun mest, at det ville være midaldrende mænd, som ville henvende sig. Men virkeligheden har vist sig modsat.

Kundekartoteket spænder nemlig fra alt til ældre kvinder, til psykisk syge personer, til folk, der bare er ensomme, som har brug for at blive puttet med.

- Til tider er førstegangsbesøgende nervøse, men når vi først putter, slapper de af.

