Professor: 111 nye smittede giver grund til optimisme

Der er registreret 111 nye tilfælde af covid-19 det seneste døgn i Danmark. Det fremgår af tal fra Statens Serum Institut.

44 af dem, der er testet positiv, er registreret i Aarhus.

Det fremgår samtidig af tallene, at der er fire færre indlagte og én færre på intensivafdeling. Der er ikke registreret nogen døde med covid-19 det seneste døgn.

Der er nu i alt kun 16 indlagte med covid-19, og kun én af dem er på intensivafdelingen. For første gang siden midt i marts er der ingen med covid-19, som ligger i respirator.

På nær mandag er dagens stigning den mindste siden 4. august. Der er blevet testet 14.805 personer i det sidste døgn.

- Det er rigtig dejligt at se, at den opadgående tendens, vi har set, i hvert fald ikke fortsætter og måske endda tenderer til at være nedadgående, siger professor i virologi ved Aarhus Universitet Søren Riis Paludan.

Samtidig er 78 mennesker ikke længere smittede med covid-19 siden i går, hvilket i myndighedernes termer betyder, at man ikke er indlagt eller død, 14 dage efter at man er testet positiv.

- Man kan heller ikke se, at den smitte, vi har set over de sidste par uger, indtil videre har ført til flere indlæggelser, så det er gode nyheder, siger Søren Riis Paludan.

På trods af et stigende smittetal de seneste par uger, har antallet af indlagte kun haft små udsving.

- En mulighed er, at når man tester mere effektivt og mere proaktivt, så får man fanget flere unge, som er uden for risikogruppen.

- De vil jo blive smittet, men vil ikke blive særligt syge eller indlæggelseskrævende. Så det kan måske forklare, at vi kan se et opadgående smittetal, men ikke et opadgående indlæggelsestal, siger Søren Riis Paludan.

Dagens tal giver anledning til optimisme hos professoren.

- Det giver en eller anden form for næring til håb, om at vi kan inddæmme de her udbrud, vi har set de seneste par uger, og at vi ikke får øget pres på sundhedssystemet.

- Det er i og for sig gode nyheder, siger Søren Riis Paludan.

Også professor i infektionssygdomme ved Rigshospitalet Jens Lundgreen er optimistisk efter at have set dagens tal.

- Der er ikke nogen nye tilfælde i Ringsted-udbruddet.

- Vi ved jo, at der er et udbrud i Aarhus, som ikke ser ud til at udvikle sig dramatisk, og måske er ved at være i en resolutionsfase. Det er for tidligt at sige, men det går i hvert fald ikke den forkerte vej med det, siger han.

Jens Lundgreen roser Aarhus og de involverede aktører for indsatsen mod en opblussen af smittetilfælde i byen.

- At tallene falder er formentlig et udtryk for, at mange af de smittekæder, der var årsagen til udbruddet, som jeg vurderer startede i midten af juli, er blevet stoppet, siger han.

Jens Lundgreen understreger dog, at man ikke er helt i sikkerhed endnu i Aarhus.

- De er ikke ude af farezonen, og det kan stadig gå den forkerte vej. Men man skal holde fast nu, siger han.