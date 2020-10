Professor advarer efter ny smitterekord: Tiltag er nødvendige

Det er vigtigt, at danskerne følger coronarådene og overholder de nye tiltag fra regeringens side, hvis den voldsomme smitteeksplon skal bremses, mener professor i immunologi Jan Pravsgaard Christensen

Det er yderst vigtigt, at der nu bliver sat ind med restriktioner, og at danskerne følger dem, hvis coronasmitten ikke skal udvikle sig voldsomt.

Sådan lyder det søndag fra professor i immunologi på Københavns Universitet Jan Pravsgaard Christensen, efter at rekorden for antal registrerede smittede danskere på et døgn endnu engang blev slået med hele 945 smittetilfælde.

- I den seneste uge er smittetallet steget med 100 eller 200 hver dag. Men i og med at der er tale om en eksponentielt voksende kurve, ville det ikke blive ved sådan, hvis udviklingen fortsatte, uden at der blev gjort noget, fortæller Jan Pravsgaard Christensen til Ekstra Bladet.

- Så ville man kunne se, som man ser det i andre lande i Europa, at der pludselig kommer rigtig mange smittede på én gang, fortsætter han.

945 personer smittet med corona

Eksplosiv stigning

I en sådan tænkt situation, hvor man lod smitten løbe løbsk, ville man kunne se op til 2000 smittede på et døgn i en nær fremtid, og kort efter ville det tal kunne nå op på 4000 smittede.

- Og det er netop det, man arbejder på at undgå fra regeringens side, når man indfører de tiltag, der blev annonceret forleden, siger professoren.

Fredag meldte Mette Frederiksen på et pressemøde ud, at forsamlingsforbuddet bliver sænket til ti personer fra mandag og foreløbigt fire uger frem.

Mundbind eller visir skal fra torsdag bæres på offentlige steder indendørs. Det gælder blandt andet supermarkeder, biografer, sygehuse, ungdomsuddannelser, voksen- og videregående uddannelser og offentlig transport.

Og så indførte regeringen også et forbud mod at sælge alkohol efter klokken 22 i detailhandlen og kiosker, som ligeledes gælder fra mandag.

Det er ganske vist: Julen er i fare

Man risikerer at folk dør

Og disse tiltag er nødvendige, mener Jan Pravsgaard Christensen.

- Hvis man i stedet sad og ventede på, at der ville komme 5000 nye smittede hver dag, før vi lavede flere tiltag, så ville det komme til at tage meget længere tid, før effekten slog igennem, fortæller professoren.

- Det gælder om at lave tiltagene nu, hvor vi kan se, at det går den forkerte vej. Og vi som borgere bør støtte op om det, for det vil i sidste ende betyde en kortere periode med restriktioner, siger han.

- Jo værre, det når at blive, des flere restriktioner vil der være brug for, og des længere vil vi også kunne forvente, at restriktionerne bliver.

SSI: Hundredvis af danskere døde af corona

- Nogle mener, at nye restriktioner ikke er en holdbar løsning, og at man i stedet bør lempe på restriktionerne og lade smitten sprede sig, så vi på den måde kan forsøge at skabe immunitet i befolkningen. Hvad tænker du om det?

- Der er svaret nej. Det ville aldrig kunne svare sig, for det er en alt for stor risiko at lade epidemien løbe løbsk.

- Hvis alle andre end de sårbare går rundt og er smittede, vil det ende med, at vi bringer smitten over i de sårbare grupper. Vi risikerer altså, at folk dør, slutter Jan Pravsgaard Christensen.