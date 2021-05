Professor advarer: - Vent nu med yderligere genåbning

Flere unge tilbage på læreanstalterne og en lempelse af bestemmelserne om coronapasset.

Det er ifølge TV 2 nogle af punkterne på dagsordenen, når partilederne mandag mødes til forhandling om yderligere genåbning af samfundet.

Det er imidlertid en dårlig idé at lade flere unge komme tilbage på uddannelserne, vurderer Camilla Foged, som er professor i Vaccine and Delivery - udvikling og tildeling af vaccine - på Institut for Farmaci på Københavns Universitet.

- Vent nu, indtil alle over 50 år er blevet færdigvaccineret, siger Camilla Foged til Ekstra Bladet.

- På et tidspunkt skal man så at sige slippe smitten mere løs i samfundet, men kunne man dog ikke lige vente, indtil de unge mennesker har været til eksamen her i maj og juni?

Større uro

- I slutningen af juni har vi vaccineret alle over 50, og vi har vaccineret teenagerne. Det ville være fair at vente med yderligere genåbning, indtil de unge har overstået deres eksamener, siger Foged.

Hun konstaterer, at smitten især er udbredt blandt unge mennesker, og at risikoen for, at en smittet person tvinger en hel uddannelsesinstitution til at lukke, er høj.

- Alle skal i isolation, og de unges nærkontakter skal også isoleres, og det ville bare skabe endnu større uro om de unges uddannelse, siger Foged.

- Smitten kan løbe rigtigt hurtigt blandt de unge, fordi de har så mange kontakter. Skolerne står over for at skulle holde eksamener, og hvis bare en enkelt elev er smittet, skal de sende en hel klasse hjem, siger Foged.

Nytter intet

- Og er der tale om en af de farlige mutanter, så er det hele årgange, der skal sendes hjem, og så er det ikke kun nærkontakter, men nærkontakters nære kontakter, der skal isoleres.

- De unge betaler prisen for en oplukning af samfundet, og selv om det i princippet er fint, at de kommer tilbage i skole, så nytter det jo ingenting, hvis de hurtigt bliver sendt hjem igen, siger Camilla Foged.