Professor bag mundbinds-studie: - Danskerne kan føle sig trygge

Bedre sent end aldrig.

Det må være konklusionen efter Rigshospitalet onsdag offentliggjorde resultatet af det store danske studie om effekten af mundbind, som blev foretaget tilbage i april. Oprindeligt skulle resultaterne af studiet, der er det største af sin slags i verden, have været offentliggjort tilbage i maj.

Resultatet af studiet viser, at brug af mundbind viser ingen signifikant beskyttelse mod smitte med corona, oplyste Rigshospitalet i en pressemeddelelse efter offentliggørelsen.

Studiet er udgivet i samarbejde med det velansete medicinske tidsskrift acpjournals, og kan læses i sit fulde her.

Dansk studie: Ingen signifikant beskyttelse mod smitte ved brug af mundbind

Ekstra Bladet har taget en snak med Henning Bundgaard, der er en af forskerne bag det omtalte studie, og til daglig er professor i Kardiologi på Rigshospitalet.

Hvilken undersøgelse er der tale om? 3000 danskere havde allerede tilbage i april frivilligt meldt sig til at bære mundbind som et led i undersøgelsen. Projektet involverede i alt 180.000 mundbind og 6000 danskere, hvor halvdelen skulle begynde at gå med mundbind. Salling Fonden smed fem millioner kroner i projektet, mens flere ansatte fra Salling deltog i undersøgelsen fra butikkerne Netto, Føtex og Bilka. Studiet skulle undersøge effekten og beskyttelsen i at have mundbind på i det offentlige rum. Det blev altså ikke undersøgt, om mundbind beskytter folk omkring en smittet mundbindbærer. Vis mere Luk

Mundbind har to sider

I studiet har man udelukkende undersøgt, om personerne med mundbind blev beskyttet bedre mod virussen, og ikke, hvorvidt mundbind begrænser smitte af andre. Det er der en god grund til.

- At undersøge det den anden vej er svært. For så skulle man have nogle, som er smittet med corona, så vi kan måle, hvor meget de går rundt og smitter mennesker omkring dem. Det ville være uetisk og dermed også rigtig svært at lave, forklarer Henning Bundgaard, en af forfatterne bag det store studie.

Resultatet af projektet viste, at 2,1 procent af deltagerne i gruppen uden mundbind fik corona i den periode, studiet stod på. 1,8 procent af deltagerne i gruppen med mundbind fik corona.

- Effekten er ikke stor i forhold til de 0,3 mere, der har fået corona. Det svarer til at mellem 15 og 20 procent mindre har fået corona ved at bære mundbind, hvor der også kan være en statistisk usikkerhed. Men det er vigtigt at huske, at selv en lille effekt også har en ret her, fordi det drejer sig om beskyttelse mod en livstruende sygdom. Vi ser en beskyttelse i nogen grad af den, der bærer det, og så er der det med ikke at kunne smitte andre. Den effekt regner vi alle sammen med er der, og det er den vigtigste ved at gå med mundbind, skal man huske på, fortæller Henning Bundgaard,

Medforfatteren forklarer samtidig, at man ved brug af mundbind ikke pådrager sig svære medicinske sygdomme, men at enkelte har fået allergiske reaktioner i ansigtet ved at gå med mundbind.

Artiklen fortsætter efter billedet ..

Det er blandt andet blevet et krav, at man skal bære mundbind i supermarkeder og centre. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

Intet suspekt i offentliggørelsen

Det nu offentliggjorte studie har de seneste måneder været meget omtalt. Blandt andet da Berlingske skrev, 'at tre medicinske tidsskrifter havde afvist at publicere resultatet af de videnskabelige undersøgelser, fordi resultaterne måske ikke viser det, der er politisk korrekt.'

Dansk forsøg om effekten af mundbind i stormvejr

Det kan medforfatter Henning Bundgaard pure afvise.

- Vi kan være rigtig glade for, at vores studie er landet hos et top tidsskrift i USA, som vi har haft et fantastisk samarbejde med. Det er superprofessionelt, og det er virkelig bedømmere, der har ekspertviden. Når vi nu kommer ud med resultatet, så er det altså et resultat, der holder. Det betyder også, at det er et resultatet som du, jeg og myndighederne virkelig kan bruge. Studiet har simpelthen været igennem en kvalitetskontrol, der er bestået med ug, forklarer Henning Bundgaard.

Artiklen fortsætter under videoen ...

- Danskerne kan føle sig trygge

Med offentliggørelsen af det længe ventede studie mener Henning Bundgaard, at vi nu kan kigge fremad med mundbind som en del af hverdagen.

- Det havde været fantastisk, hvis vi nu kunne have vist, at man ved at gå med mundbind ikke bliver smittet med corona. For så kunne vi åbne op for samfundet og bare gå med mundbind alle steder. Sådan er det desværre ikke. Mundbind kan ikke stå alene, men skal ses samtidig med de andre ting vi gør såsom at holde afstand og god håndhygiejne, siger Henning Bundgaard.

Dansk Folkepartis formand, Kristian Thulesen Dahl, var en af de politikere der mente, at man skulle vente med at indføre mundbindskravet til effekten var bevist med dette studie blandt andet. Sådan blev det som bekendt ikke, og det med god grund, mener Henning Bundgaard.

Thulesen Dahl: Udskyd mundbindskrav til vi ved det virker

- Jeg synes, at det som Sundhedsstyrelsen sammen med regeringen har gjort, har været velunderbygget. Der er jo også andre hensyn end et enkelt studie. Derfor føler jeg mig tryg og mener også, at danskerne kan føle sig trygge ved den måde som myndighederne, sammen med regeringen, har handlet på hele vejen igennem, siger Henning Bundgaard.